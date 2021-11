Las autoridades apuntan a una participación "masiva" en las elecciones de Nicaragua

Publicada el 07/11/2021 a las 19:19 Actualizada el 07/11/2021 a las 19:34

El director de la Policía Nacional de Nicaragua, Francisco Díaz, ha destacado que la votación en las elecciones generales de este domingo en Nicaragua cuenta con una participación "masiva". "La votación está siendo masiva, en paz y en tranquilidad. Este proceso electoral se sigue desarrollando en total paz y en total tranquilidad", ha afirmado Díaz en declaraciones recogidas por el canal de televisión nicaragüense TN8 y Europa Press.

"El llamado es que las personas ejerzan derecha su voto soberano, de autodeterminación y de independencia, votando por la paz, el progreso y la prosperidad", ha añadido el dirigente policial desde el Colegio Julia Herrera de Pomares del Distrito IV de Managua. "Por la dignidad, por la independencia, por la autodeterminación. Hemos votado por el progreso, por la prosperidad y por más victorias. Nuestro jefe supremo, el comandante Daniel y nuestra compañera Rosario Murillo son las garantías de nuestras victorias, victorias del presente y victorias del futuro", ha remachado.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, ha destacado que son los nicaragüenses los que eligen a las autoridades de Nicaragua. "No son las potencias imperiales. Eso debe estar clarísimo", ha argumentado. "Si una elección es justa transparente y además legal, no le corresponde a la comunidad internacional definir a las autoridades con su intervencionismo", ha añadido.

Moncada ha cargado en particular contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha justificado su ausencia como observador electoral. "Yo creo que es comprensible que Nicaragua le diga a la OEA: 'no, no queremos tu presencia en estas elecciones, no te invitamos' porque está clarísimo que la OEA nació como organismo de intervención norteamericano para hacer efectiva la doctorate Monroe, es decir de dominio y de control de todos los países de América Latina y el Caribe, como si fueran parte de Estados Unidos", ha señalado.

21 personas detenidas

Previamente, se había conocido que al menos 21 personas, incluidos varios opositores, han sido detenidas en nueve departamentos del país centroamericano en las horas previas a las elecciones generales de este domingo, según el observatorio ciudadano de Urnas Abiertas y Monitoreo Azul y Blanco. "Entre el 5 y el 6 de noviembre, en vísperas de la jornada de votación, se han verificado 21 detenciones arbitrarias en nueve departamentos. Cinco de estas personas ya han sido puestas en libertad, mientras que 16 permanecen detenidas.", ha informado este domingo la organización Monitoreo Azul y Blanco.

La mayoría de estas detenciones se dieron en operaciones desarrolladas durante la madrugada contra de "líderes sociales, territoriales y políticos en distintos departamentos". Las detenciones se han producido en Managua, Estelí, Granada, Chinandega, Carazo, León, Masaya, Nueva Segovia y Río San Juan. Se trata de 17 hombres y cuatro mujeres arrestados sin orden de captura ni allanamiento, la mayoría apresados cuando se encontraban en sus domicilios, según estos grupos.

Esta cifra incluye denuncias de las opositoras Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que califican la jornada de "farsa electoral".

Entre los detenidos se han identificado a Nidia Barboza, de la Alianza Cívica, en Masaya; Muammar Vado, del partido Unamos; Esterlin Soriano González, de San Juan de Cinco Pinos, en Chinandega, y Yoel Sandino Ibarra, en Managua. "Esto se da en el marco de una oleada represiva de allanamientos, hostigamientos y agresiones, confirmando la ausencia de condiciones para la celebración de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua", ha alertado Urnas Abiertas.

Activistas han denunciado una oleada de detenciones arbitrarias contra voces críticas con el presidente Daniel Ortega, entre ellos siete precandidatos presidenciales, así como periodistas, abogados defensores, líderes estudiantiles y campesinos.

Ortega, en el poder desde 2007, y su vicepresidenta, esposa y mano derecha, Rosario Murillo, buscan superar el 72% de los votos que lograron recabar en las últimas elecciones, celebradas en 2016 y también envueltas en polémicas y acusaciones.