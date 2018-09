Pues no: no es lo mismo

Publicada el 27/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 26/09/2018 a las 21:13

Desconozco si existe ya alguna tesis doctoral (rigurosa) dedicada al análisis de los: ese “y tú más” que busca instalar en la opinión pública el letal “todos son iguales” y del que no se libra ningún partido, pero en el que la derecha y sus potentes baterías mediáticas son especialistas indiscutibles. Si ningún joven politólogo se ha animado aún, quien se atreva tiene por delante un vasto ejercicio de documentación en hemerotecas, videotecas y juzgados de instrucción. Sus conclusiones podrían demostrar que en España, campo de actuación política en el que el PP podría crear toda una universidad privada expendedora de másteres.El enésimo ejemplo (y quizás uno de los más nauseabundos) es el que estos días ocupa el centro del escenario político y mediático: losdel año 2009 en los que se escucha a la actual ministra de Justicia,, decir unas cuantas barbaridades sobre las cuales la protagonista ha dado versiones contradictorias que no la han ayudado precisamente en la gestión de la crisis. Ahora bien: ¿es el ‘escándalo Delgado’ mínimamente comparable a los que han protagonizado en los últimos años dirigentes del PP o asistimos a una “caza de brujas” (como la ha definido) en la que se trata depara precipitar el final inmediato del Gobierno Sánchez?Al grano:. La percepción pública sería distinta si hubiera reconocido una relación de cierta confianza con el ínclito Villarejo, que había compartido mesa y mantel con él y con otros miembros de la cúpula de la Policía de entonces a invitación del juez Baltasar Garzón, que en aquella fecha, por cierto, estabay la posterior "osadía" de abrir la puerta de la justicia a las víctimas del franquismo.Tiene toda la razón Delgado, y cualquier otra persona en su lugar, al indignarse ante lay sobre cuestiones ajenas a sus responsabilidades como fiscal de la Audiencia Nacional. Hasta donde ahora mismo conocemos, en aquella sobremesa Delgado expresó algunas opiniones más que reprochables, pero no hay contenido ilícito que la implique. Al menos hasta el momento.Se ha equivocado Delgado, en mi modesta opinión, no sólo por no contar toda la verdad desde un minuto después de hacerse pública la primera grabación, sino por comparar su caso con el de Juan Carlos I . Un primer comunicado oficial de Justicia la presentó como víctima de “. Primero cargó [Villarejo] contra la Jefatura del Estado con grabaciones relacionadas con el rey emérito. Ahora ataca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia”.No. Y es una diferencia fundamental. Que el juez haya dado carpetazo al asunto de las grabaciones de Villarejo a Corinna no cierra en absoluto las dudas sobre la actuación del rey emérito, hasta el punto de que la propia Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación sobre las citadas comisiones.exigiendo “elecciones ya” con el argumento de que. Es un ejercicio de cinismo meridiano. Efectivamente para que esto ocurra tiene que haber dimisiones, es decir asunción de responsabilidades cuando un servidor público es sorprendido en actuaciones incompatibles con sus obligaciones en el cargo. Lo reprochable no es que hayan dimitido Màxim Huerta y Carmen Montón por diferentes y justificados motivos, sino que en su día enviando mensajes de apoyo y ánimo a su tesorero cuando toda España sabía ya que era un presunto delincuente; que operaciones ilícitas con dinero público contra dirigentes de otros partidos; que intentara influir en los fiscales para favorecer al presidente murciano del PP… y así hasta la. Sin una sola dimisión (aparte de la de, después de mentir más y con más torpeza y desparpajo que el padre del cantante Luis Miguel).Con José Manuel Villarejo no ha comido sólo la ministra Delgado o el juez Garzón. Hasta Pablo Casado compartió mesa y mantel . Con este individuo que llevaba una grabadora puesta como si fuera su propio ombligo han mantenido relaciones interesadasante la posibilidad de ver sus confesiones, devaneos o intimidades tendidas a la luz del patio vecinal en cualquier momento. Lo cual no significa que todas las filtraciones provengan del propio Villarejo. Las cloacas del Estado no son unipersonales, y por tanto, una vez intervenida su inmensa fonoteca,. En batallas judiciales o partidistas que vienen de muy lejos y pretenden condicionar futuras decisiones en esos ámbitos.Lo más preocupante y trascendente es que, y que sus efectos se entrecrucen con los intereses de una oposición dispuesta a utilizar cualquier instrumento para tumbar el Gobierno actual y bloquear el funcionamiento de las instituciones . Mientras a todas horas se escuche ese vulgar “¡Un maricón!” en boca de una ministra que ni soñaba serlo cuando cometió el dislate, no quedará espacio mediático para denunciar el hecho indiscutible de que PP y Ciudadanos usan la Mesa del Congreso y la capacidad de veto en el Senado paraSe escuchan estos días expresiones gruesas, imitadas sin disimulo de las que en su día empleaba la oposición de izquierdas contra los desmanes explicados negro sobre blanco en la sentencia de la Gürtel. Hablan de “gobierno de la vergüenza”, gritan “¡dimisión, dimisión!” y “¡elecciones, elecciones!” a todas horas., con una irresponsabilidad democrática cuyos daños podrían ser irreversibles. Pues no. No es lo mismo. Y convendría que quienes votaron en su día la moción de censura se esforzaran en demostrar que no sólo estaban de acuerdo en echar a Rajoy sino en apostar por una regeneración que, entre otras muchas cosas, debe anular de una vez por todas los poderes ejercidos por las cloacas del Estado.