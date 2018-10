Publicada el 31/10/2018 a las 06:00 Actualizada el 30/10/2018 a las 20:11

En Bad Arolsen (Alemania) hay un centro que se dedica al archivo y documentación de las víctimas de la persecución nazi y de sus supervivientes liberados. Es el Centro Internacional de Rastreo (ITS, de sus siglas en inglés). Allí se guardan cerca de 30 millones de documentos que proporcionan. Desde 2013, las colecciones forman parte de la UNESCO, de su Memoria del Mundo. Los temas están organizados en tres grandes epígrafes: encarcelamiento, trabajo forzado y supervivientes liberados. Hasta allí acuden hijos y nietos, sobre todo, para buscar un rastro, una pista que alumbre el terror anterior, que rellene. Pero también llegan a su archivo aquellos que sobrevivieron, quienes décadas después son capaces de hacer remotamente soportable el hecho de enfrentarse a un pasado traumático. Sin embargo, el centro no se limita simplemente a entregar objetos, fotografías o documentación sobre las personas. Permite, por ejemplo, ely se perdieron la pista.Conocí este centro gracias a un artículo publicado la semana pasada en El Confidencial, firmado por Martín Ibarrola. En él narra cómo el ITS está buscando a los descendientes de 68 de los presos españoles que estuvieron en los campos de concentración nazis. El ITS tenía más de 5.000 objetos personales requisados a los prisioneros de origen español, en su mayoría presos políticos. En 2016, gracias a una catalogación exhaustiva, se lanza una campaña, viralizada por el hashtag #StolenMemory, mediante la que tratan de. La dictadura, primero, y el desinterés posterior han obstaculizado la labor del centro con España. El exilio, el destino y vida de los más de 100.000 españoles que vivieron y murieron en Europa, más de 400.000 en todo el mundo,Y así sucede que, de vez en cuando,, un edil del Partido Popular abre una fuga del discurso interno y se aventura a decir que lo que pasó en Mauthausen “no interesa a nuestra generación ni a la de nuestros hijos”, siempre bajo la premisa de que es momento de “perdón y reconciliación” y de apartar “cuestiones en las que el odio y el rencor están presentes”.Tal vez no deberíamos reconciliarnos con según qué cosas.Cerca de 9.200 españoles estuvieron. Sobre todo, en Mauthausen (Austria), donde vivieron alrededor de 7.000; murieron 5.000. ¿Sabía Franco la situación en la que se encontraban? ¿Ignoraba el Gobierno español que el Reich perseguía y exterminaba a millones de judíos, gitanos, homosexuales y disidentes políticos?¿Y qué reparación, individual, colectiva o simbólica se ha dado a las víctimas y a sus familias?Varios colaboradores de Hitler, entre ellos el nazi Gerhard Bremer, condenado por crímenes de guerra,. Murió en 1989 en su casa de la Costa Blanca. O el teniente de las Waffen SS, Hauke Pattist, condenado en Holanda en 1947 a cadena perpetua y fugado de una cárcel. Varias veces se reclamó su extradición, pero ni Franco ni los gobiernos de Suárez, González o Aznar extraditaron al criminal. Murió en Asturias. O el caso de Aribert Heim, conocido como “doctor Muerte”, un sádico que experimentó hasta la tortura con seres humanos, también con los Rotspanier (españoles rojos).. Lo contaba hace unos días La Sexta en un reportaje, gracias al trabajo de investigación del periodistay a través de testimonios de supervivientes y de imágenes que solo alguien despiadado podría decir que no interesan a nadie.¿No es justo que sepamos, no solamente mediante la ficción cinematográfica o literaria, desde la investigación periodística o documental si, durante años, se falseó o se ocultó parte de la historia para hacernos creer que el Gobierno franquista era ajeno al genocidio nazi? Si alguien puede salvar a un ser humano de la muerte y no lo hace,¿No fue Serrano Suñer la conexión entre Franco y Hitler y quien murió en Madrid en 2003, a los 101 años, sin responder ante un tribunal sobre nada pero tampoco acerca de su responsabilidad sobre el destino de estos prisioneros? ¿No sería todo esto suficiente para exigir que nadie en este país pueda hacer apología de la dictaduraTal vez, la documentación que podría ayudar a esclarecer la verdad forme parte del archivo documental de la Fundación Nacional Francisco Franco, papeles que, otra de las muchas anomalías democráticas de este país. #StolenMemory.Al final del reportaje Españoles en la Segunda Guerra Mundial, se advierte al espectador que casi todos los supervivientes que han participado con sus testimonios ya han fallecido. Así lo advertía José Marfil con rabia, quien sobrevivió a Mauthausen y fue hijo del primer asesinado español en un campo de exterminio, en una entrevista hace dos años: “”.Y así seguimos poniendo peso sobre la historia para que