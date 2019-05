Pactar con nerones

Publicada el 02/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 01/05/2019 a las 17:20

El día quese presentó a entrenar por primera vez en el campo del Swansea tenía 25 amigos. Tras la primera alineación, 14 pasaron a ser enemigos que, unidos a padres, abuelos, novias, hermanos y demás, sumaban un centenar.. Elegir equivale a defraudar.Pedro Sánchez tendrá que escoger entre un menú de opciones, lo que ya es un avance. Su situación ha mejorado tanto que, cada uno con sus agendas e interpretaciones de la realidad.Un eventualgustaría mucho al poder económico, que presiona sin disimulo en esta dirección, pero dinamitaría los puentes de este PSOE con gran parte de sus militantes y votantes. Escribo “este PSOE” porque el otro, el de Susana Díaz, cultiva malvas en la oposición en Andalucía. Una constante en la política actual es que los muertos nunca terminan de irse a casa, llámense José María Aznar, Díaz, Alfonso Guerra o Pablo Casado. Al parecer, verse de cuerpo presente es una capacidad que no está al alcance de cualquiera.El poder económico —lo llamamos Ibex35 por abreviar— favorece un acuerdo PSOE-Ciudadanos porquey no dar demasiadas explicaciones. Al Ibex35 le da confianza gente como Marcos de Quinto que habla su idioma, y miedo Pablo Iglesias por mucho que se haya moderado en las formas y en el fondo.Para entender de quiénes hablamos les recomiendo un libro imprescindible de Juan Pedro Velázquez Capitalismo a la española . No sé cómo está el asunto de los derechos de autor pero pide a gritos una reedición. Trata del origen de las fortunas, de la endogamia y de un club cerrado que no admite más socios. A diferencia del resto de Europa, gran parte de esa riqueza familiar no procede del esfuerzo de una o varias generaciones, o de un genio en los negocios, sinoEl statu quo incluye, incluidas sus gratificaciones. Un ejemplo de ese tipo de barra libre que se quiere mantener son las obras del complejo de Canalejas –un negocio privado que no ha respetado alturas ni interiores protegidos— que tiene cerrada la línea 2 de Metro que une el este con el oeste de Madrid. El empresario es Villar Mir EL PSOE podría pactar con Ciudadanos, algo que descarta el partido de Albert Rivera, pero los analistas siguen jugando con la idea, “por el bien de España”. Deberían presentarse a las elecciones. Los popes del Ibex35 y los analistas. EstoLa segunda opción sería buscar un. La tercera, decantarse por un, es decir, que iría pactado con unos y otros según los asuntos a aprobar. Eso puede funcionar en un país maduro políticamente, pero en ese terreno hemos retrocedido unos cuantos años.Rivera necesita ser y estar en la oposición. Huele la sangre en un. Va a intentar rematarlo para erigirse en el partido hegemónico de la derecha. Es lógico: prefiere aspirar a la presidencia como jefe del bloque conservador que conformarse como partido bisagra con el techo de una vicepresidencia.Unidas Podemos tiene que escoger su alineación y su estilo, emplearse al ataque como los equipos de Pep Guardiola o ser defensivo como los de Mourinho. Realismo-pragmatismo o asaltar los cielos. Los diez meses de colaboración con el Gobierno Sánchez han dejado la. En el horizonte esperan los Presupuestos sociales, y alguna corrección a la baja desde Bruselas. El campo de juego lo marca la Comisión Europea. Además del objetivo del déficit están los nubarrones que anuncian una desaceleración económica mundial.Entramos en una legislatura con el cinturón de seguridad puesto. Pese a la escasez de alternativas queda a salvo la capacidad de cada gobierno de priorizar unas inversiones sobre otras. Gobernar es tener un punto de vista sobre el mundo que nos rodea, y aplicarlo.El sector progresista del PSOE. A Sánchez lo eligió la militancia contra el aparato. Se debe a ella. Estamos en una fase teatral, cada uno imposta sus máximos: gobierno de coalición, gobierno en solitario. Solo queda sentarse a negociar un pacto que mejore la vida de los españoles, queabriendo vías de diálogo y que reduzca el ruido del odio que ha salido a pasear estos meses con la cooperación necesaria del PP y Ciudadanos.está más muerto que Bruce Willis en El sexto sentido. Lo más decente hubiera sido hacer un Almunia, es decir: dimitir . Al todavía líder del PP. El partido no podía permitirse concurrir bajo una gestora. Son elecciones diferentes, pero la tendencia no es buena y apenas tiene tiempo de corregir el rumbo. Un cambio de lema y calificar de extrema derecha a Vox es poco bagaje.El problema del PP arranca en la. El hombrecillo insufrible es el padre de una cultura política y económica en B que ha terminado en los tribunales y con sentencias rotundas como la de la Gürtel, que tumbó a Rajoy, y el caso Bankia que persigue a Rodrigo Rato . Aznar habla mucho de España y muy poco de sus mentiras tras el atentado del 11M, de su falta de respeto hacia las víctimas. Tampoco habla del Yak42 , un escándalo que salpica al PSOE, por su pasividad posterior, igual que el caso Couso. Perro sí muerde a perro porque en democracia no deben existir espacios de impunidad.Nadie salió al balcón de Génova. Casado dice que lleva poco, que aún no ha podido desarrollar su proyecto, se compara con Rajoy y Aznar que perdieron elecciones antes de ganarlas.. Con estas insólitas declaraciones, Casado reconoce los chanchullos de Esperanza Aguirre, madre de todas las ranas y una de sus principales valedoras., en el que han convivido varias almas, una de ellas democrática y honesta. Puede volver como ha vuelto el PSOE., su lenguaje tabernario, sus mentiras de estudiante que no está acostumbrado a estudiar. Su alarmante y lastimosa falta de preparación. Y sus nombramientos, porque para mantener la Comunidad de Madrid cuenta con Díaz Ayuso, la mujer que echa de menos los atascos a las tres de la mañana.Necesitamos una, que baje del monte, un trabajo en el que Rivera podría hacer algo más que ir provocando incendios en los matojos. Debería aprender de Manuel Valls, capaz de reconocer un mérito en su rival Ada Colau.Lo mejor son los motes –derechista cobarde, veleta naranja–; lo peor, todo lo demás. Entran en el Parlamento con 24 escaños, menos de los que esperaban y más de los que deberían. Pueden hacer mucho ruido y enturbiar un ambiente ya turbio. Veremos qué camino escogen PP y Ciudadanos, el de marcar la distancia, o el de la bulla.Vox se diferencia de sus homólogos xenófobos en Europa en varios puntos. Lluís Orriols mencionó uno esencial en laSexta durante la noche electoral: no son populistas como Marine Le Pen y otros,. No son ni siquiera nacionalistas como Viktor Orbán o Matteo Salvini.. Desde esa posición casposa, se desinflarán. Si aprenden y copian a sus mayores en Francia y Alemania podrían crecer y ser peligrosos. Nadie habla al norte de los Pirineos de recuperar la figura de Pétain ni niega el Holocausto, ni defiende a Hitler y Mussolini, ni se declaran no democráticos. Son más inteligentes. Pero Vox no es solo Abascal y el agresivo Ortega-Smith, es un síntoma de todo lo que no hemos hecho bien. Atacar los efectos no tiene sentido sin identificar las causas.