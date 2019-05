El mentiroso en su habitat natural

Publicada el 31/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/05/2019 a las 20:56

Eran al principio solo sospechas. Pero ahora hayen la campaña presidencial estadounidense. Robando datos de los demócratas ye informaciones privadas. En el llamado Informe Mueller, un documento de 400 páginas disponible en internet y presentado el mes pasado, se describen las maniobras con todo lujo de detalles.Cuando el informe se hizo público, el presidente Trump se dio por liberado de acusación alguna, porque el fiscal especial Robert Mueller que firmó el informe, no inició acciones legales contra él.Pero este miércoles el propio fiscal habló durante unos minutos ante la prensa, después de, y afirmó que “si hubiésemos tenido confianza en que el presidente claramente no cometió delito, lo habríamos dicho”. Y explicó también que si no inició acciones legales contra Trump es porque no está capacitado para ello. Hay otros juristas que creen que sí podría haberlo hecho, como Ken Starr contra Bill Clinton a propósito del 'caso Lewinski'. Las declaraciones de Mueller han agitado en cualquier caso la política estadounidense, poniendo, una suerte de moción de censura contra el presidente.El jueves Trump hizo otra rueda de prensa improvisada de esas que él adora. Al salir hacia su helicóptero en los jardines de la, se despachó como suele hacer. Merece la pena ver el estilo y el contenido.Con un desparpajo sólo comparable al de un charlatán de feria,. Afirma, en contra de cualquier evidencia, que nadie ha hecho más que él contra Rusia, aunque trata de llevarse bien tanto con Putin, como con China, o incluso con Irán. Afirma,, que Mueller le atacó simplemente porque quería dirigir el FBI y él no le dio el puesto. Ataca a los demócratas sin piedad, e incluso al fallecido John McCain, o a Obama. Admite llevarse bien con sus amigos, posible nuevo primer ministro inglés si nadie lo remedia, o, el británico fascista antieuropeo que defendió con mentiras el Brexit.Trump aplica una, la misma que ejercitano, aquí, en nivel debutante,. Sumamente eficaz entre el púbico inculto y entre los hooligans propios, esa comunicación sigue básicamenteen sus libros sobre ventas y negocios antes de llegar a la Presidencia.Exagera osin rubor. Losabundan: “horrible”, “increíble”, “terrorífico”, “horrendo”... No hay matices ni grises. Todo es. Lapasa a unTodo es una conspiración de los poderosos, entre los que están “los medios”. Los ataques son personales. Me atacan porque no me quieren,, porque me odian., sino por inquina personal. Los medios son parte de ese sistema corrupto que los líderes de la extrema derecha quieren cambiar. Por eso es mejor Twitter que los “fake media”.Una cuidadosa naturalidad. Trump parece ser la persona más accesible del mundo. Se mueve de un lado a otro, responde a todo. Luego, pero si lo hace es porque esos medios no dicen la verdad. No oculta sus preferencias. Incluso, y regaña a los que le critican.Reenmarca tus propias debilidades y aplícaselas al adversario. Aunque tú mientas compulsivamente, los mentirosos son ellos. Si es evidente que los rusos te ayudaron a ti, di que en realidad le ayudaron a ella. Aunque tú nacieras, gracias a losde tu padre, trata de convencer al mundo entero de que eres un hombre hecho a sí mismo.Solo lasimportan. La política se convierte en una mera confrontación de pasiones desmedidas. Por eso, en el fondo, Trump disfruta con la posibilidad del impeachment; porque élde las peores maldades. Y cree que será capaz de convencer al pueblo americano –que, naturalmente,– de que todo lo que le pasa es, como siempre, resultado de unade las élites.