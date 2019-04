El último encuentro en el Universo

Publicada el 02/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 01/04/2019 a las 21:29

Miguel Ángel Aguilar es periodista y escritor, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos (APE). Su último libro, autobiográfico, se titula En silla de pista, editado por Planeta.

La cita era los sábados a mediodía.. Durante unos años fue en el Bar Luz de la calle de López de Hoyos.encomiaba la actitud de los dos hermanos propietarios que preferían cerrar el local para que no se les llenara de gente cuando a la una salían del mercado. Alababa que no tuvieran ningún afán de lucro. Durante un breve lapso de tiempo la tertulia se instaló en una franquicia de Te y Café en la acera de enfrente. Resultó desapacible. Entonces se decidió nueva ubicación en el Bar Universo, gestionado por chinos pero con oferta culinaria española.Junto a Rafael y Demetria, su mujer, los más asiduos eran el antropólogo Tomás Pollán, el editor Eugenio Gallego, el filósofo José Luis Pardo y en los últimos meses el periodista Manuel Llorente. Luego un amplio contingente de fijos discontinuos. Desde el profesor Juan Aranzadi, el editor Ignacio Echevarría, el académico Félix de Azúa, el novelista Gonzalo Hidalgo Boyal, su paisano el periodista Jesús Mota o el embajador Jaime de Ojeda, que se dejó caer cuando su última estancia en Madrid. A partir de cualquier asunto del momento,, la pintura, Max Weber o Gonzalo Ayora.El sábado 30, cuando llegué, como siempre tarde, solo quedaba Rafael. Me quedé a comer con él., Andrés Manuel López Obrador, que había rogado al Rey Felipe VI que pidiera perdón, ahora que se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortes, con cuyo comportamiento se encuentra disconforme. En esa polvareda hice mención a un texto esclarecedor de Héctor Aguilar Camín escrito en 1993, México y su España imaginaria, donde da cuenta del conflicto que allí tienen y le recordé su libro Esas Yndias equivocadas y malditas. Ferlosio sostuvo que Cortés no fue de los peores y luego derivó hacia el juicio de residencia a que se sometía a virreyes y gobernadores cuando caducaba su mandato.Por esa senda, mencionó a Lewis Hanke y a Solórzano Pereira. También a Pedro de Lagasca, al que encomió mucho. Se le escapaba el nombre de un jurista francés del XVI o XVII que había teorizado sobre la cuestión. Quedé encargado de consultar con Tomás Pollán, quien aclaró que se trataba del holandés Hugo Grocio. Luego le acompañé a su casa.