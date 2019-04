De las 'fake news' a la descomunicación

Jesús Parralejo Agudo

Publicada el 19/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 18/04/2019 a las 11:42

En la, los nuevos canales informativos han santificado la tesis de que a la política moderna le han crecido las fake news (noticias falsas) como aderezo disruptivo ideado para manipular la, cuando la realidad es que estamos ante la versión digital del rumor interesado, del. De lo más novedoso, vamos.Las, hoy tan de moda en las tertulias gracias al glamour del anglicismo, han servido para derribar tronos y encumbrar tiranos a lo largo de sucesivas centurias. Dinámica que, salvando las distancias,, en el que la derecha –sólo hay una, no equivocarse- ha desempolvado sus mejores galas guerracivilistas para vociferar la rabia de saberse despropiada del cortijo español.Una mirada estratégica al repóquer de bisoños candidatos en liza, es de largo el triunvirato P-A-S el más sobresaliente en. Siempre dispuestos a generarllamativos, aunque para ello haya que recurrir a las dichosas, sin que les tiemble el pulso. Al fin y al cabo, los tres son hijos políticos del mismo mentor, elmás miserable en 40 años de democracia: atribuir a la ETA el atentado delcon fines electorales.En pura teoría goebbeliana, lo importante es el ruido y de paso que hablen de uno, aunque sea bien. Así, en el entorno Matrixy de la comunicación, cara y cruz de la. Que en escenarios electorales suele demediarse por lapara generar impactos informativos. Sin entender que por sí mismos no cimientan la credibilidad necesaria para la acción política, abriendo de paso la puerta al tsunami de laEl auge de esta práctica, que impulsada por el marketing político más ortodoxo llega desplazando las fake news, se debe a la ausencia de. La descomunicación no necesita de la mentira como eje principal de campaña. Su mecánica de interacción electoral es más eficiente y diabólica. Confunde y desorienta a las audiencias a partir dede los mensajes, en vez de los impactos emocionales de la fake news, que sólo aportan inmediatez, y olvido al ser neutralizadas con la verdad documentada.La descomunicación supone unpoblado por multiplicidad de. Sobre todo cuando el problema de fondo son los mensajes exagerados, las medias verdades que pulverizan la credulidad de los electores. Descomunicación en estado puro, cuyo ejemplo más reciente es la ocurrencia de la agencia de, en la calle Ferraz de Madrid. Un nuevo disparo a la femoral de la democracia.Mientras que la incomunicación sólo impide que fluya una relación bilateral comunicativa, la descomunicación genera tales distorsiones de la realidad que podrían abocar a la credibilidad a ser engullida por el agujero negro guerracivilista. Porque su modus operandi no responde ni a la estrategia, ni al rigor, ni alen la ecuación comunicacional. De ahí el auge deEn un escenario con altas dosis de, el prefijo “des” arrincona con oportunismo la comunicación política esencial. De ahí al naufragio distan pocas brazadas, máxime cuando la descomunicación aflora como. Dando lugar a situaciones de crisis en las que lade cualquier marca termina siendo puesta en entredicho y con ello su propia viabilidad.La propaganda sin mesura perimetra hoy la batalla electoral yhasta laso descabelladas. Con este viento a favor, los candidatos ambicionan colar sus mensajes “de parte” mediante titulares escritos al dictado. Entoncescomo arte de lo posible; el debate político se desvanece, y las fake news dejan paso franco a la descomunicación, corporeizada en. Por lo que respecta al 28-A, con la inestimable ayuda de un quinteto de