Deconstruyendo #tsunamidemocràtic

Publicada el 27/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 26/10/2019 a las 20:32

¿Qué vamos a analizar?

Como respuesta organizada y conjunta contra el Estado español para debilitar su imagen exterior e interna. Como movimiento sincronizado, planificado y ordenado para impulsar y generar apoyos al movimiento independentista tras la sentencia.

¿Qué perfil de Twitter está detrás de este hashtag?

¿Cuáles son las narrativas predominantes que #tsunamidemocràtic ha conseguido incluir en las redes?

¿Y cómo han ido afectando los acontecimientos a la narrativa?

La noche del martes 15, primer día de incidentes, y el sábado 19 fueron los dos días donde se alcanzó la mayor actividad de la etiqueta #tsunamidemocràtic, coincidiendo con la mayor intensidad de enfrentamientos entre manifestantes y policía. La gravedad de los incidentes del sábado 15 coincide con una menor generación de tuits en inglés y otros idiomas sobre la policía española o atacando la falta de democracia en nuestro país. En este mismo sentido podemos observar que el martes 15 tuvieron el doble de alcance los tuits y el clúster sobre violencia policial que la que se alcanzó el sábado 19.

¿Qué seguimiento ha tenido la etiqueta #tsunamidemocràtic fuera y dentro de España?

Un 37,1% de los mismos se ha escrito en catalán: 23.400 tuits Un 36% lo han sido en español: 23.400 Un 4,5% en inglés: 2.824 Un 2% en portugués: 1.267

¿Cuáles han sido los tuits o usuarios con más repercusión?

Y ¿se han usado bots en esta campaña de #tsunamidemocràtic?

¿Cuáles son las conclusiones tras el análisis?

Juan Miguel Becerra Vila es doctor en Pensamiento y Análisis Político de la UPO. Es también director de SW Demoscopia.

Como es de sobra conocidoes la plataforma que impulsó la iniciativa en redes sociales de respuesta a la sentencia del 1 de Octubre. Su mensaje era claro y comisionaba a la acción: "Cuando salga la sentencia deberás dejar lo que estás haciendo"; su advertencia, contundente: "Pretendemos generar una situación de crisis generalizada en el Estado español que se prolongará en el tiempo". Pero cuáles han sido sus acciones concretas en la red, en concreto en Twitter, hasta dónde ha llegado su acción de movilización y qué repercusión ha tenidoNuestro análisis se va a centrar en la etiqueta #tsunamidemocràtic, el hashtag usado para unir conversaciones y agrupar discusiones en torno a la respuesta concertada contra la sentencia del procés. Para el análisis hemos usado Graphext y Tractor, herramientas propias de la ciencia de datos. El objetivo de este artículo es acercar al lectorusada por Tsunami Democràtic en una doble dirección:se dio de alta en agosto de este mismo año y ya alcanza losen Twitter, una cifra que permite una relevancia significativa en el ecosistema de esta red social, más si tenemos en cuenta que opera como plataforma oficial del movimiento de respuesta social del independentismo y que es seguido por numerosos medios de comunicación, por ejemplo, por el perfil del Canal 24 de TVE.La función de @tsunami_dem esrepartidas por las diferentes ciudades catalanas. En muchos casos proporcionando indicaciones e informando sobre el uso de la app propia o sobre el modo en el que se entregarán los QR para conseguir la aplicación en ese evento.La herramienta de análisis nos permite agregar los tuits y sus interacciones según el contenido de los mismos, atendiendo a los principales grupos de palabras y al sentido de esos cúmulos de mensajes. Tras analizar más delanzados desde el martes 15, día posterior a la sentencia, hasta el lunes 21, hemos podido definir cinco grandes conjuntos de palabras o clústeres del hashtag #tsunamidemocràtic.Cada uno de ellos nos muestra una narrativa dominante y nos desvela el esfuerzo y la eficacia del movimiento independentista para reforzar y articular, mediante esta etiqueta o hashtag,en una única plataforma social como Twitter.Losson los siguientes:Democracia, derechos, libertad, independencia. Representa el 7,8% de todos los tuits y supera los 5.000 tuits.Problemas, convivencia, gente, casa, pueblo, calle. Supone el 7% del conjunto y suma 4.186 tuits.Palabras y calificativos despectivos. Representa el 6% del total y supera los 4.000 tuits.Policía, manifestantes, Aeropuerto del Prat. Coches, contenedores, protestas. Alcanza el 5,2% del total y los 3.300 tuits.Violencia policial, police, shame, spain is a fascist state. This is the real Spain. Supone el 4,6% y los 2.854 tuitsLa organización y la conexión de sus distintos nodos de tuitsinteractivo, que permite la navegación del usuario hasta llegar hasta perfiles y tuits. Para abrir un tuit concreto, hay que seleccionar un perfil o círculo y usar el botón derecho [Es posible que el gráfico tarde un tiempo en aparecer].El análisis cronológico nos revela la. A partir de ellos podemos determinar que:En consecuencia nos preguntamos:Uno de los principales objetivos del movimiento independentista ha sido y es. Los datos obtenidos del análisis de todos los tuits publicados bajo este hashtag entre el martes 15 y el lunes 21 nos revelan que:A simple vista el esfuerzo de internacionalización del conflicto parece no haber cumplido con los posibles objetivos, al menos, en relación al intento de viralización bajo la etiqueta deLos tuits más significativos enhan sido compartidos junto con etiquetas como "police, shame, spainisafasciststate o thisistherealspain". Los escritos enhan girado en torno a expresiones como "vergüenza de España, independencia, marchas por la libertad o catalanrepublic". Ambos han tenido en común un mismo relato de ataque al Estado español, bien en concreto a su policía, bien a su conjunto como democracia.De los más de sesenta y dos mil tuits analizados podemos destacar tres en español y tres en catalán por el número de interacciones que han tenido. Tenemos que destacar que en el caso de los publicados enel relato común es el de la denuncia de la, mientras que en el de los publicados enes el de la injusticia de la. En ambos casos parece haber un relato compartido y dirigido hacia objetivos concretos.El tuit de más impacto lo realizó en cataláncon un alcance de más de 8.600 retuits y casi 11.000 me gusta con el siguiente texto: "Os voy a contar algo. Pedro Cuevas, el neonazi asesino de Guillem Agulló sólo cumplió 4 años de prisión. España, aquel lugar donde sale más caro poner urnas que matar". El segundo más retuiteado en catalán, con casi 12.500 me gusta, fue elen el que escribía: "Un siglo para poner urnas. 99 años y medio de condena. La prisión de todas y todos. Llenemos las calles"Ejemplo de visualización de algunos de los tuits y perfiles más relevantes en catalán:Como ejemplo de los tuits en español con más interactuaciones podemos destacar este del usuarioen el que tuitea: "Es lo que tienen las conexiones en directo cuando buscas testimonios de miedo y de rechazo hacia los manifestantes Ana Rosa, que te puede salir el tiro por la culata. ZASCA!!". Con una amplísima difusión de más de 11.900 RT y 20.400 me gusta, incide con gran audiencia en el relato de que los medios de comunicación estatales manipulan la información sobre el movimiento independentista:Un bot o robot es un programa informático que elabora tareas repetitivas en una red social como Twitter. En este análisis hemos detectado varios.y eso ha ocurrido exactamente con los bots introducidos en esta campaña.Por ejemplo, el de esta imagen ha retuiteado hastacon las palabras "independencia, game over, violences policieres, shames o puta spanya":Otro ejemplo de bot es este, en este caso replica las etiquetas "spain is a fascist state, genocide against catalán, violencia policial o shame europe".La ciencia de datos ofrece soluciones de análisis múltiples pero facilita enormemente la complejidad y brinda la posibilidad de. El análisis degenerados con la etiqueta de #tsunamidemocràtic con Graphext nos ha permitido deconstruir el enorme trabajo del movimiento independentista y la planificación y estructura de su estrategia concreta en twitter. El presente trabajo se ha circunscrito a un campo de análisis muy concreto, pero enormente significativo como vector de movilización y de viralización del movimiento independentista.. Mensajes que se centran en la denuncia sobre la supuesta falta de libertades del pueblo catalán y en la también supuesta respuesta antidemocrática del Estado español y que se complementan con una campaña trazada fuera de nuestras fronteras para afectar a la valoración democrática de nuestras instituciones y poderes democráticos, desde la judicatura hasta el poder ejecutivo, pasando por todos sus instrumentos de gobierno.La sofisticación del trabajo de difusión y viralización de estos mensajes demuestra. La utilización de bots y la calculada estrategia de internacionalización de los mensajes son una buena muestra del esfuerzo coordinado y estratégico que hay detrás de este movimiento.