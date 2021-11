Los presupuestos sanitarios de Ayuso y Lasquetty

Publicada el 06/11/2021 a las 06:00

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado el proyecto de presupuestos para 2022, entre ellos los de la Sanidad y en ellos, que todavía no se han hecho públicos en detalle, llaman la atención algunas cuestiones.

La cuantía de los presupuestos dedicados a la Sanidad es claramente insuficiente, 8.784 millones de euros, es decir 1.302,07 euros por habitante (según los últimos datos de población del INE a 1/1/2021), lo que se sitúa por debajo de la media per capita de los presupuestos sanitarios de las comunidades en 2021 (1.612,31 de euros). Y es más, continuaría siendo la comunidad que menos presupuesto per capita dedica a la sanidad en el supuesto de que las demás mantengan los presupuestos sanitarios, aunque evidentemente lo más probable es que los aumenten. Para situarse en la media del presupuesto per capita de las comunidades en 2021 Madrid debería dedicar 2.092 millones de euros más a la Sanidad Pública.

Por otro lado, el dinero que se presupuesta para la Sanidad es inferior al que se gastó en los 2 años precedentes, que fue de 8.942 millones en 2019 y 10.277 en 2020 (bien es cierto que este año por la pandemia fue un tanto especial, pero hay que tener en cuenta que la pandemia aún no ha desaparecido). Obviamente pensar que en 2022 se precisa menos dinero para el sistema sanitario que lo gastado en 2019 es simplemente una ficción, una vieja costumbre de la Comunidad de Madrid de presupuestar por debajo de las necesidades, lo que provoca deuda y deterioro de la Sanidad Pública.

El aumento del presupuesto (8,6% sobre 2019) simplemente sería fagocitado por el aumento del gasto farmacéutico en la Comunidad (17,52 % de incremento entre 2019 y 2020 según los datos del Ministerio de Hacienda, que en 2021 será aún mayor).

La cuantía que se dedica a Atención Primaria está manipulada, ya que ésta incluye el gasto farmacéutico por recetas (1.345,552 millones de euros en 2019, 28 millones más en 2020). Descontando el gasto farmacéutico, estamos hablando de 682,2 millones de euros (un 7,76% del presupuesto sanitario total). Sin embargo, es posible que en realidad se infrapresupueste el gasto por recetas; en 2020 se gastaron en AP 947 millones de euros, estando en una situación realmente insostenible que reforzó la tendencia a disminuir el presupuesto a la AP que mantiene la comunidad de Madrid desde hace diez años (en 2010 el 12,67%, en 2019 el 10,4%). Se necesitaría cuando menos un presupuesto, excluyendo farmacia, de 1.577 millones de euros para situarnos en el promedio que dedicaban las comunidades en AP en 2021. Lasquetty, que en 2012 no consiguió privatizar la AP, está esforzándose en asfixiarla económicamente para así poder liquidarla.

El presupuesto de Salud Pública se incrementa bastante porcentualmente, pero como estaba bajo mínimos, sigue siendo insuficiente (el 1,80% del presupuesto). Debería situarse cuando menos en el 2,5% del presupuesto total (por otro lado en 2020 no se gastó un 8% de lo presupuestado).

El presupuesto hospitalario crece ligeramente pero de manera insuficiente para atender las prolongadas listas de espera. En este caso, el gasto farmacéutico sí aparece desglosado, y se observa que se presupuesta para 2022 una cantidad inferior a la gastada en 2020 (1.090,6 versus 1.102,4 millones de euros), lo que resulta poco creíble. Por otro lado, la inversión hospitalaria es claramente insuficiente para las necesidades de la región. Mientras, el presupuesto de inversiones de obras también es insuficiente, y se centra en el Hospital de La Paz, olvidando de nuevo la necesaria conversión del antiguo Puerta de Hierro en un centro de media y larga estancia (conversión que ha sido prometida en tres ocasiones).

Obviamente no aparece en esta información de la Comunidad de Madrid el dinero que se va a dedicar a las privatizaciones sanitarias que, como es conocido, se incrementó durante la pandemia. Además, es de temer que tendrá un aumento muy superior al del presupuesto, con lo que los centros públicos continuarán su deterioro y descapitalización, porque está claro que ésta es la opción del PP madrileño, deteriorar y desmontar progresivamente la Sanidad Pública.

En resumen, estos son unos presupuestos insuficientes que no garantizan la respuesta a las necesidades del sistema sanitario público de la Comunidad y que hacen pervivir un esquema de infrafinanciación y deterioro de la Sanidad Pública, especialmente de la Atención Primaria.

Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid