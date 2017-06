Icono internacional del horror de la guerra

Unainician este viernes 16 de junio la campaña #SalvaPeironcely10 , en la que piden la protección de un inmueble ubicado en el madrileño barrio de Vallecas, y que el corresponsal de guerra y fotoperiodista húngaro, tras un bombardeo alemán.La petición, impulsada por 20 entidades culturales y pacifistas de, está encabezada por la Fundación Anastio de Gracia-Fitel , pero también cuenta con el respaldo de una treintena de, como el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel o el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.El grueso de la campaña consistirá en la presentación ante la Comunidad de Madrid este viernes de lapara el edificio localizado en la calle que da nombre al proyecto. Paralelamente, se cursará la petición al ayuntamiento de la capital para que loAsimismo, #SalvaPeironcely10 pretende laque actualmente residen en la edificación y se encuentranPara ello, la plataforma ha informado de que, desde principios de año, trabaja en la búsqueda de una solución que "permita a los vecinos acceder a una vivienda protegida" con la mediación ante el ayuntamiento de la concejala socialista Mar Espinar.Capa capturó la imagen de unos niños jugando ante la destrozada fachada ycon el dolor de la guerra tras su publicación en la prensa de Francia, Suiza y Estados Unidos. El hermano del reportero, Cornell, explicó en Children of war, children of peace la motivación de Capa para fotografiar la vivienda: "Durante la guerra civil española, los civiles fueron objeto de[...]. Bob se centró especialmente en los niños, cuyaconvirtió en más trágico e indignante su victimización".Pero la fundación expone en su solicitud que el fotoperiodista"Sabemos que fue capturada en el número 10 de la calle de Peironcely tras una investigación del fotógrafo José Latova y su ayundante Alberto Martín Escudero, que se dio a conocer en 2010 con motivo de la exposición Vallecas, bombardeada", explican.La imagen, "de la que el edificio es el protagonista principal", ha sido exhibida por todo el mundo durante décadas, lo que convertiría al edificio vallecano en, según la plataforma. "Para franceses, suizos, ingleses y estadounidenses que, a través de los ojos de Capa, asistieron por primera vez en la historia al bárbaro espectáculo de los bombardeos de la población civil de Madrid, el edificio de Entrevías forma también", arguyen.Pero la iniciativa no solo considera necesaria la protección del edificio por ser, sino que también sostienen que la localización del lugar donde fue tomada la fotografía de Capa "recupera para la ciudad". "Hasta entonces, los madrileños habían vivido ajenos a lo que allí sucedió, no porque lo hubieran olvidado, sino porque no lo conocían", defienden. "El largo manto de la férrea censura de la dictadura mantiene vivo su poder a través de".Además, la fundación considera a Pironcey 10"Levantado durante el reinado de Alfonso XII para obreros con pocos recursos", quedó destrozado durante el conflicto y fue parcheado hasta que hoy, "tras cuarenta años de democracia y para nuestra vergüenza", "sigue acogiendo en su interior a los".Igualmente, el proyecto considera que la edificación tiene un valor material: "Constituye un, el barrio de Entrevías, en el que han desaparecido casi todas las muestras arquitectónicas de su antiguo casco histórico". Pero también "un, de promoción privada, que se impulsó en España en los inicios del S.XX con el desarrollo de las sucesivas legislaciones de casas baratas".