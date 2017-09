Víctimas del franquismo piden denunciar a la Fundación Franco por delito de odio

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) pedirá a la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás –entidad que varias instituciones públicas han acordado constituir– que considere "como" la denuncia contra la Fundación Francisco Franco por delito de odio, al tiempo que insiste en reclamar a la familia del dictador la devolución del Pazo de Meirás, informó Europa Press.La CRMH respondió así al comunicado emitido el lunes por la Fundación Francisco Franco en el que pedía a la "derecha cobarde" defender a la "media España víctima del Frente Popular", en el cual también aseguraba que el "dictador" ni dictó condenas a muerte.De este modo, la Comisión considera que estas palabras "insisten en el relato negacionista" del "" y "vuelve a equiparar" víctimas con verdugos.Así, advierte de que existen herramientas legales para frenar estas conductas e insiste en la "necesidad de una coordinación y consenso amplio" en la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás para que el Bien de Interés Cultural (BIC) pase a manos públicas, así como para el Gobierno gallego lidere las denuncias contra la Fundación Franco.A juicio de la Comisión, la acusación de delito de odio "no sólo" garantiza los derechos a la no discriminación o a la protección de la igualdad y de la diferencia, sino que también "debe" de los derechos fundamentales.La CRMH subrayó que "no es casual" este "resurgir" delen España dentro de una "estrategia" para "instalar una alternativa franquista que socave la frágil democracia española", asentada "sobre una reforma tímida" del franquismo.