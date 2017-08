Quiénes son los 12 integrantes de la célula yihadista

Los cuatro detenidos

Los siete fallecidos

Un huido

El terrorismo yihadista golpeó este jueves España por segunda vez desde 2004 con un doble atentado en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils en el que fallecieron 14 personas y más de un centenar resultaron heridas. Este sábado, el ministro del Interior declaró, tras la reunión de la mesa extraordinaria de valoración de la amenaza terrorista, que teniendo en cuenta a los terroristas abatidos, los detenidos y los identificados contra los que se están practicando diligencias, "".Los Mossos d'Esquadra creen que la célula que participó en los atentados de Cataluña estaría compuesta por doce terroristas:1.-, de 28 años. Residente en Ripoll (Barcelona), donde fue detenido. Tenía residencia permanente, por lo que llevaba al menos cinco años viviendo en España.2.-, de 20 años. Fue detenido tras resultar herido en la explosión de Alcanar (Tarragona). El consejero de Interior de la Generalitat, Joaquin Forn, confirmó que podría tener parentesco con otros cinco terroristas pertenecientes a la misma célula.3.-, de 27 años y detenido también en Ripoll, es hermano de Said Aallaa, uno de los terroristas abatidos en Cambrils la madrugada de este viernes. Su detención se debe a que es el propietario del vehículo con el que los terroristas planeaban atentar en Cambrils.4.-, de 34 años, detenido en Ripoll por su presunta relación con Driss Oukabir.De los siete terroristas muertos, cinco fueron abatidos tras el intento de atentado en Cambrils:1.-, de 19 años. Era de origen marroquí, aunque vivía en Ripoll.2.-, de 21 años.3.-, de 24 años y hermano de Omar Hychami.4.-, de 17 años, hermano de Driss Oukabir, uno de los detenidos en Ripoll. En un primer momento, le fue atribuida la autoría del atropello masivo en Las Ramblas de Barcelona, pues la furgoneta con la que se realizó fue alquilada a nombre de Driss Oukabir.5.-, joven de 19 años natural de Marruecos.Los otros dos terroristas resultaron muertos tras la explosión de la casa de Alcanar que, según la investigación, frustró el atentado que estaba planeado en un primer momento. El primer cadáver fue encontrado entre los escombros lo noche del miércoles, antes del atentado, mientras que el segundo se halló después de una segunda explosión producida tras los trabajos de desescombro de la propiedad., de 22 años y natural de Mirt, Marruecos, se encuentra huido desde los atentado de este jueves. Se baraja la posibilidad de que este joven sea el autor material del atropello porque es la única persona cuyo paradero se desconoce. Por ello, las autoridades emitieron una orden internacional de busca y captura para localizarlo.Ell portavoz de los Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, ha informado este sábado que no está claro queYounes Abouyaaqoub fuera el conductor de la furgoneta usado en el atentado de La Rambla, hipótesis que se está investigando. "No entraremos a adelantar si es el conductor de la furgoneta", ha afirmado Oliva. También ha insistido en que sólo harán pública aquella información que esté "objetivamente contrastada".Durante este viernes, se barajó la posibilidad de que el conductor de la furgoneta fuera uno de los terroristas abatidos por los Mossos el viernes en Cambrils –Moussa Oukabir, de 17 años y nacionalidad marroquí–, pero esta vía de investigación fue perdiendo peso con el paso de las horas.