La Fiscalía se opone a la puesta en libertad del periodista turco Hamza Yalçin al no tener arraigo en España

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se mostró este lunesdel periodista y escritor sueco-turco Hamza Yalçin , en prisión provisional tras su detención el pasado 3 de agosto en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), ante la ausencia de arraigo en España.El fiscal del caso Pedro Rubiralo expone así en su informe, con el que responde al recurso de apelación con el que su defensa solicitó lapara Yalçin. Sobre él pesaba una orden internacional de detención emitida por las autoridades turcas por un, por lo que al pisar el aeropuerto de la Ciudad Condal fue detenido por la Policía Nacional, que le puso a disposición del juez de guardia de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.El Ministerio Público, que ya se pronunció, recomienda que continúe en el centro penitenciario Brians I (en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona) ante la, país donde se encontraba haciendo escala para volar a Londres, y por tanto no contempla la opción de dejarle en libertad, según informan las fuentes que precisan que Suecia no ha reclamado al escritor con doble nacionalidad.Turquía todavíaaunque se le dieron 40 días —hasta el 11 de septiembre— para ello, en virtud del Convenio Europeo de Extradición . Cuando lo haga, se podrá prorrogar la medida de prisión por otros 40 días, pero si no cumple el plazo previsto el juez deberá dejar a Yalçin en libertad.El escritor y periodista está acusado por el Gobierno turco dey de participar en un. La Federación Internacional y Europea de Periodistas (FIP y EFJ), junto con sus afiliadas en España y Suecia y el alcalde accidental de Barcelona, Jaume Asens, o el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, son algunos de los colectivos que se pronunciaron a favor de su liberación