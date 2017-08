Rajoy se burla del Congreso

El presidente del Gobierno,, evitó este miércoles dar en el Congreso explicaciones por el caso Gürtel . Y es que su discurso se basó en dos argumentos fundamentales: ya ha explicado todo lo que tenía que explicar sobre los casos de corrupción del PP (“hasta en 52 ocasiones” se ha referido a ello, aseguró) y la oposición busca hacer un “” contra su partido. Por ello, Rajoy aseguró que no tiene intención de asumir ninguna “responsabilidad política”, y retó a la oposición a que le obligue a hacerlo a través de una moción de censura. Mientras tanto, “mi obligación es gobernar”, aseguró.El líder del PP compareció en torno a las 9 de la mañana, obligado por la oposición a dar explicaciones ante el pleno extraordinario del Congreso por su declaración ante la justicia sobre el caso Gürtel. Su discurso duró poco más de media hora, en la que se negó a abordar en ningún momento el asunto por el que la Cámara baja lo había convocado: Rajoy se dedicó a abroncar al Congreso por su “elogió los datos económicos de su gobierno y loó las medidas aprobadas por el Gobierno contra la corrupción. Sobre Gürtel, su declaración como testigo o el caso que afecta al PP,Según señaló Rajoy en su discurso, él no tiene ninguna obligación de asumir “” como le exige la oposición, porque esas responsabilidades sólo se las puede exigir un Congreso que le ha otorgado su confianza “dos veces”: en la investidura y en la moción de censura que superó hace unos meses. “A la hora de hacer juicios políticos y de valorar las responsabilidades de unos y de otros,y, por tanto, más atinado, el juicio de los españoles que el de alguna de sus señorías”, presumió Rajoy.El presidente del Gobierno no se molestó en pronunciar la palabra Gürtel. En cambio, ofreció una lección de parlamentarismo a los diputados e insistió en los: el problema territorial en Cataluña, el terrorismo y la economía. “En mi opinión,, supongo que para una mayoría de los presentes también, aunque hoy algunos de ustedes hayan preferido que debatiéramos con carácter extraordinario sobre otras cosas. Es su decisión, a lo que ustedes han querido dar prioridad”, criticó Rajoy.”, porque “las irregularidades se sancionan donde se tienen que sancionar: en los tribunales y en las urnas”, insistió Rajoy, que previamente había señalado que la “suma de minorías” de la oposición “no sirve para enmendarle la plana a la voluntad clara y nítida que los españoles han expresado en las tres últimas ocasiones en que fueron convocados a las urnas”. Y es que Rajoy aseguró que no tiene ninguna intención de “abdicar” de sus “responsabilidades”, dado que se las exigen “esta Cámara y la confianza mayoritaria de los españoles”.La comparecencia en la que Rajoy debía dar explicaciones sobre su testimonio ante la Audiencia Nacional por la Gürtel terminó con el presidente pidiendo apoyo para su actuación en Cataluña y sus políticas antiterroristas. “”, y también “ser conscientes de la gravedad del desafío que supone la voluntad de algunos de liquidar nuestra unidad nacional y nuestra convivencia de manera unilateral y con abierto desprecio a las reglas más elementales de una democracia”. El Gobierno, señaló Rajoy, “protegerá a los catalanes de un proyecto autocrático”, el que a su juicio plantea la independencia.