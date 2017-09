Directo | La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (PSC) a Puigdemont: "A ver si dejáis tranquilos a los alcaldes"

info Libre

Per la via del diàleg, la convivència i el respecte; un nou acord per Catalunya és possible. Bona Diada a tothom! pic.twitter.com/t2GIKnCqYl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de septiembre de 2017

Por una Diada de libertad, convivencia y respeto para todos los catalanes. Feliz día. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11 de septiembre de 2017

en una marcha que será clave para demostrar su apoyo al referéndum del 1 de octubre La movilización tendrá lugary firmara el decreto de convocatoria, acto que llevó al Gobierno a presentar cuatro recursos al Alto Tribunal, que éste admitió a trámite.Te contamos el minuto a minuto de esta Diada enEl secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha pedido este lunes que el referéndum del 1 de octubre sirva para reivindicar "" ante el Gobierno central."Hemos parado desahucios, hemos cambiado leyes hipotecarias y hemos frenado privatizaciones. El 1-O tenemos que", ha reclamado en declaraciones tras la ofrenda al monumento de Rafael Casanova de Barcelona con motivo de la Diada.El coordinador general de CatComú, Xavier Domènech, ha dicho que, si los catalanes pueden imprimirse la papeleta del referéndum, "eso confirmaría que es unamás que la celebración de un referéndum", después de que el conseller Jordi Turull dijera en un 'tuit' que el material sobre el referéndum se puede imprimir en el Diari Oficial de la Generalitat.El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha llamado este lunes a hacer unpara que esta Diada sea el preámbulo del éxito del referéndum del 1-O con el objetivo de conseguir el 'sí'."Ahora que estamos, animo a todos a hacer este último esfuerzo que significan los esprints finales. Es donde se juegan las partidas finales", ha declarado el también presidente del PDeCAT tras la ofrenda floral del partido al monumento de Rafael Casanova por la Diada.Por su parte, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha afirmado este lunes que "es una" al pedir a la Generalitat garantías jurídicas para abrir los colegios electorales de la ciudad para el referéndum del 1 de octubre.El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha defendido este lunes que Cataluña es una nación con derecho a decidir y queAdemás, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrado este lunes su "a facilitar la participación democrática" en el referéndum independentista.El presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, ha planteado a los alcaldes que no quieran ceder locales para votar el 1-O que firmen un decreto de"Hay muchos electos que no tenemos miedo", ha declarado este lunes el también alcalde de Premià de Mar (Barcelna) tras la ofrenda floral de cada año ante el monumento de Rafael Casanova por la Diada.El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha llamado este lunes a la unidad civil y ha reivindicado que tanto Cataluña como su fiesta de la Diada son "", no solo de los independentistas."Es un día para reivindicar la unidad y criticar a los que dividen Cataluña entre buenos y malos, entre súbditos y antidemócratas", ha declarado tras la tradicional ofrenda floral del PSC al monumento de Rafael Casanova por la Diada, en la que el público le ha recibido con silbidos y gritos de "Botifler" y "Votaremos".ElJavier Pacheco, y, Camil Ros,de cara al referéndum del 1 de octubre y queEn declaraciones tras participar en la ofrenda floral de cada año al monumento de Rafael Casanova por la Diada, han destacado quedel referéndum ni del papel que tendrán los funcionarios.Prevén que en los próximos días se celebre una reunión de la administración con los representantes de la Función Pública de la Generalitat para abordarlo, y Camil Ros ha defendido que"Pedimos máximo respeto por la cohesión social porque la democracia es patrimonio de todos".La Ada Colau , ha, Mariano Rajoy, de que; en este caso, de Cataluña, donde son muchas las voces que piden"Rajoy no se puede seguir escondiendo detrás de jueces y fiscales.como los registros policiales de estos días sobre posible organización del 1-O, ha dicho en la ofrenda anual del Ayuntamiento de Barcelona ante el monumento de Rafael Casanova por la Diada.Colau ha llamado a participar en la celebración de la Diada como un día en que los catalanes reivindican de forma cívica alegre y determinada —ha dicho—La(Barcelona) y número dos del PSC,, ha, Carles Puigdemont, que pidió a la ciudadanía que interpelara a sus gobernantes municipales para que permitan el 1-O: "A ver si dejáis tranquilos a los alcaldes".Marín ha coincidido con Puigdemont en la, y cuando se ha cruzado con él ha aprovechado paraNúria Marín es alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Cataluña y,porque la ley que ampara la votación se ha suspendido y, por lo tanto, no es de obligado cumplimiento.El Pedro Sánchez , ha pedido este lunes uny ha abogado por la convivencia y el respeto.; un nuevo acuerdo para Cataluña es posible", ha publicado en su cuenta personal de Twitter este lunes coincidiendo con la celebración de la Diada en la Comunidad Autónoma.este domingo por la noche el referéndum del 1 de octubre durante los, donde se han concentrado en sendos actos que han culminado con ofrendas florales.Por parte de ERC han encabezado el homenaje lay elha informado el partido en un comunicado, mientras que el acto del(Presidencia),(Territorio), yRovira ha asegurado quesino que la ciudadanía, ha dicho, y ha criticado que se hayan bloqueado varias iniciativas políticas aprobadas desde Catalunya.Bosch ha asegurado que, una reivindicación que se ha extendido con un llamamiento a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.A Colau también ha apelado la marcha de la JNC —las juventudes del PDeCAT— previa a la ofrenda, en la que se han exhibidoy que ha discurrido por el casco antiguo de la ciudad.El Mariano Rajoy , ha abogado por, a los que ha deseado un "feliz día"."Por una Diada de libertad, convivencia y respeto para todos los catalanes. Feliz día", ha publicado este lunes el líder del Ejecutivo en un mensaje en su cuenta de Twitter. La manifestación de la Diada de Cataluña, que se celebra cada año el 11 de septiembre, movilizará este lunes al independentismo enpese a su suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional (TC).Elen lade este lunes, coincidiendo con la, ha informado este domingo la entidad soberanista, que organiza la movilización con el apoyo de Òmnium y de la Associació de Municipis per la Independència (AMI).A las 08.00 horas han comenzado los, donde se ubica el escenario principal de la manifestación y en el que una pantalla gigante emitirá imágenes de los parlamentos que se realizarán.Operarios también están montado las estructuras que, en el cruce de la, albergarán a los fotógrafos y a los operarios de cámara de televisión.En rueda de prensa el viernes , el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, indicó que lasy que hay confirmados más de 1.800 autocares para acudir.Sànchez se mostró convencido de que "volverá a ser unay de que se hará con optimismo después de que el Parlament haya aprobado la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.