Los defensores del edificio vallecano fotografiado por Capa durante la Guerra Civil recurren la negativa de Patrimonio

Argumentos "ramplones"

La iniciativa internacional #SalvaPeironcely10 , impulsada por entidades culturales y pacifistas de España, Estados Unidos, Francia y Alemania para promover la protección del humilde edificio de Vallecas (Madrid) que el fotoperiodista húngaro Robert Capa fotografió tras un bombardeo alemán durante la Guerra Civil, presentó este jueves unante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en contra de la negativa de su responsable,, a otorgar la categoría de bien de interés patrimonial (BIP) al mencionado inmueble.El pasado 4 de agosto, la directora general de Patrimonio Cultural resolvió desestimar la solicitud al considerar que el inmueble no reúne "para tal declaración". La iniciativa argumentaba en su petición que la vivienda vallecana poseía como valores inmateriales haberse convertido en, tras ser inmortalizado por Capa y haberse difundido en diversas publicaciones y reproducido en exposiciones, libros y carteles a lo largo de los años.Además, lo consideraba, al ser muy representativo de cómo ha vivido la población obrera a lo largo de cien años. Como valores materiales, consideraba que el edificio suponía uno de los "pocos ejemplos" restantes en la capital del estilo neomudéjar popular madrileño, al mismo tiempo que "un ejemplo exclusivo y vivo del concepto de vivienda social" impulsado en España a comienzos del siglo XX.Sin embargo, la resolución de Sobrini no reconocía los valores inmateriales de Peironcely 10 al considerar que se trataba de "una fotografía realizadaa un lugar de la ciudad en aquellos momentos militarizado, sin población civil". Del mismo modo, rechazaba la concurrencia de valores materiales por tratarse dey por considerarlo un edificio que "no tiene interés tipológico especial", por tratarse de "una arquitectura diseñada para rentabilizar el espacio al mínimo coste, proporcionando alojamiento en condiciones de precariedad y hacinamiento extremos".Así, la iniciativa consideró este viernes a través de un comunicado que la Dirección General de Patrimonio "no ha entendido la entidad y alcance de la solicitud de protección para un inmueble con unaque trasciende nuestras fronteras", y se mostró sorprendida de que "no se haya tenido en cuenta elde todos los ámbitos que expresaron su apoyo en la petición: catedráticos de historia, expertos en fotografía, literatos, artistas, estudiosos de la paz, etc".En el recurso, #SalvaPeironcely10 respondió a los dos principales argumentos por los que Sobrini denegó la protección y que calificaron de "ramplones". De este modo, arguyeron que el estado actual de abandono de la edificación "no invalida su indudable valor y significación histórica" y que. En cuanto a la afirmación de que la fotografía fue captada con figurantes conducidos intencionadamente a la vivienda, los promotores la consideraronpor carecer de "base científica alguna".La plataforma anunció además que prepara nuevas iniciativas en los próximos meses para reivindicar "una". En ese sentido, informó de que siguen trabajando en lograr más apoyos. Recientemente, se han incorporado a la iniciativa la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, el arqueólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Alfredo González Ruibal y el fotógrafo Javier Marqueríe.El pasado 20 de julio, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó —con el voto a favor de todos los grupos a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo— incluir Peironcely 10 en el. Así, #SalvaPeironcely10 lograba el cumplimiento de su segunda petición , que había enviado paralelamente a la de la declaración de BIP.