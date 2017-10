Felipe de Borbón pide a los “legítimos poderes del Estado” que aseguren “el orden constitucional”

Mensaje para “todos” los catalanes

Las reacciones políticas al mensaje

Ante la “situación de extrema gravedad” que vive Cataluña,y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”. Es el mensaje central del mensaje deen un mensaje televisado extraordinario, el primero que pronuncia desde que relevó a Juan Carlos I en la jefatura del Estado.En su primera reacción pública a los planes del Govern de poner en marcha una declaración de independencia, Felipe VI no hizoy no escatimó ni críticas a los independentistas ni apelaciones a la gravedad de la situación.El rey, sentado ante un escritorio en el Palacio de la Zarzuela (con la única compañía de unos folios y de un ordenador portátil sobre la mesa), justificó su mensaje con el argumento de que “estamos viviendopara nuestra vida democrática” como consecuencia de la pretensión de la Generalitat “de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña”.“Determinadas autoridades” de Cataluña, señaló, llevan “ya tiempo” incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía de “una manera; han “de manera sistemática las normas” vigentes y han demostrado “unahacia los poderes del Estado”, al que esas mismas autoridades “representan en Cataluña”, enfatizó. Una larga lista de acusaciones dirigidas a los independentistas que incluyó también haber “los principios democráticos”, haber “socavado la armonía y la convivencia de la sociedad” hasta el punto de “dividirla” y dejarla “fracturada y enfrentada”.La Generalitat, prosiguió, ha “menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad” que unen al conjunto de los españoles y, con su “conducta”, incluso puede poner “en riesgo” la estabilidad económica.Todo ello “ha supuesto la culminación dede las instituciones históricas de Cataluña, totalmente al margen del derecho y de la democracia”. “Han pretendidoy la soberanía nacional”, insistió Felipe de Borbón para apoyar su apelación a los “poderes del Estado” para que aseguren “el orden constitucional”.El rey aprovechó la ocasión para dirigirse expresamente a “todos” los catalanes para decirles que “cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley” y que, sin ella, no es posible la “convivencia democrática en ningún lugar del mundo”.Aunque su mensaje se centró enquienes viven con “preocupación y gran inquietud” la conducta de las autoridades autonómicas deben saber que. Tienen todo el apoyo y la solidaridad de resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho”.Felipe VI también se refirió “al conjunto de los españoles” que viven, aseguró, “con desasosiego y tristeza estos acontecimientos”, y quiso trasladarles un mensaje de “tranquilidad, confianza y esperanza”. “Son momentos difíciles, peroafirmó, "son momentos muy complejos, pero saldremos adelante”. Porque “creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos”. Y porque “nuestros principios democráticos son sólidos” y se basan en el deseo de millones de personas de “convivir en paz y en libertad”.“Así debemos seguir ese camino, con serenidad y determinación”. En esa “España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña”, proclamó antes de despedirse afirmando su “compromiso como rey conLas reacciones al mensaje del rey no tardaron en llegar. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular,pidió a todas las fuerzas políticas que lo respalden. El PP lo suscribe por entero y se une al “mensaje de tranquilidad”. “La Corona, una vez más, y el Gobierno de España están con todos los que estány de un sistema y un Estado de derecho que va a seguir funcionando”, añadió. “España”, subrayó Casado a modo de conclusión de las palabras del rey, “va a seguir siendo una historia de éxito” en la cualEl presidente de Ciudadanos,se sumó a los elogios y aplaudió al rey en momento en el que es necesario actuar “para garantizar la unión de todos los españoles”. “España necesita esperanza y liderazgo.escribió el líder de la formación naranja en su cuenta personal de Twitter.En un comunicado, Ciudadanos celebró el “discurso” del rey, que calificaron como “un mensaje claro de serenidad a los españoles y a los catalanes”.en términos muy parecidos a los del PP y Ciudadanos.A pesar de que el monarca ignoró su propuesta para buscarlos socialistas agradecieron “la intervención que el jefe del Estado ha realizado en estos momentos tan delicados, tan difíciles y complejos”.Los socialistas subrayaron coincidir con Felipe de Borbón “endel Estatut de Cataluña, de la legalidad y el Estado de Derecho y de la integridad territorial del Estado”.A través de un comunicado, la dirección del PSOE hizo también unay a “la serenidad para poder afrontar el futuro con garantías y tranquilidad” y elogió la “apelación realizada por el rey a laentre todos los catalanes y entre todos los españoles. Pensamos que es fundamental y clave que esa concordia y entendimiento se extienda por todos y cada uno de los pueblos de Cataluña y por todos y cada uno de los pueblos de España”.Podemos, en cambio, se mostró “preocupado y sorprendido” por las palabras del rey. “Ha perdido la oportunidad de ser parte de la solución” al demostrar unay su compromiso “con el PP, pero no con la democracia, ni con España, ni con Cataluña”, según explicaron a Europa Press fuentes de la dirección del partido.Felipe VI “no ha representado a todos los españoles” yNi siquiera “ha mostrado ni una sola vez preocupación por los heridos del domingo”, lamentaron las mismas fuentes.El líder de Podemos, Pablo Iglesias, escribió en Twitter: “Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles,Uno de los primeros dirigentes independentistas en reaccionar fue el senador por Girona y dirigente del PDeCAT Joan Bagué: “Hoy el rey ha dejado de considerarnos como conciudadanos”, proclamó. “No ha hecho ni una referencia a las 800 víctimas del día 1 de octubre por la policía española”, añadió en un mensaje a través de Twitter.El diputado de ERC en el Congresoreaccionó identificando el mensaje del rey con el discurso del PP.se ha limitado a decir en un mensaje difundido a través de Twitter, En otro tuit, el también diputadoescribió: “Felipe VI digno de Felipe V”.El presidente del PNV,, mostró supor el discurso real. Después de sus palabras, indicó, “Cataluña está un poco más lejos”. Ortuzar lamentó en una anotación en Facebook que los máximos dirigentes del Estado español “siguen sin querer ver el auténtico problema de Cataluña”. Ortuzar se quejó de que Felipe de Borbón no dirigió ““¿Acaso ya no les consideran ciudadanos españoles? ¿No merecen siquiera una mínima reflexión del Jefe del Estado, encargado del arbitraje constitucional? Y para los heridos del domingo, ¿ni un solo gesto de simpatía?”, se preguntó.