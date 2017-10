Directo | Rajoy exige a Puigdemont que renuncie a la declaración de independencia "para evitar males mayores"

info Libre

@ForcadellCarme "Aplicar el 155 tindria un efecte crontraproduent. Hi hauria molts ciutadans disposats a defensar l'autogovern" pic.twitter.com/6gajQilyjg — El matí de CatRàdio (@maticatradio) 5 de octubre de 2017

09.42.

09.17.

El presidente de la Generalitat, aseguró este miércoles en una declaración televisada que está dispuesto a "emprender un proceso de mediación" y rechazó el mensaje del rey de este martes: "Así, no. Con su decisión de ayer usted decepcionó a mucha gente en Cataluña que le aprecia". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,"Puigdemont no solo ha demostrado que es un dirigente que está fuera de la ley, sino que está fuera de la realidad. Causa sonrojo que Puigdemont le recuerde al rey cuáles son sus obligaciones constitucionales", afirmó. Este jueves el banco catalán Sabadell se reúne esta tarde para, ante las incertidumbres del desafío independentista y la inseguridad jurídica.Sigue enminuto a minuto la crisis catalana:Mariano Rajoy exige a Puigdemont renunciar a la declaración de independencia. Lo ha dicho en una entrevista a la Agencia EFE El secretario general del de Podemos,–el máximo órgano de dirección del partido entre asambleas–, para analizar la crisis catalana y las posiblesal conflicto, principalmente la propuesta que el partido morado puso este miércoles sobre la mesa para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, se sienten a negociar un mediador.El secretario general de CCOO,, ha asegurado que ve "de" que las entidades presentes en Cataluña busquen medidas para "cubrir los intereses" de sus clientes y accionistas, en relación al. "Más que ponerme a acentuar las consecuencias económicas de lo que ocurre si pasa algo, prefiero que se ponga todo el acento en las propuestas para que no pase ese algo de aquí al lunes o después del lunes".El portavoz de la, Juan Fernández, ha asegurado este jueves quede haber traicionado a España" y quieren ingresar en la Policía Nacional y Guardia Civil. En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Fernández ha explicado que el cuerpo de los Mossos está dividido: "No es más que otro reflejo de la fractura social que existe en Cataluña, que también se vive internamente en todos los ámbitos", ha afirmado añadiendo: "Y los Mossos no van a estar al margen".El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la aprobación de varias iniciativas independentistas en el Parlament ha rechazado unpresentado por la defensa de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, al considerar que en su recursopara poder aceptarlo.La ANC ha pedido una "" el lunes en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecerá para valorar los resultados del 1-O y la aplicación del artículo 4 de la Ley del Referéndum, que establece la proclamación de la independencia de Cataluña. En un correo interno al que ha tenido acceso Europa Press, destacan que el domingo del referéndum se dio el gran paso que se necesitaba y que los ciudadanos defendieron, como gente paz, los colegios electorales contra la violencia policial.ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se someta a unade los Diputados a la vista de que, a su juicio, se ha mostrado "incapaz" de tender puentes para lograr una solución dialogada a la crisis política de Cataluña., según los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de septiembre, cuyos primeros resultados se hicieron públicos este jueves. En el último indicador, correspondiente al mes de julio, la independencia era considerada un problema para el 2,6% de la población, mientras que ahora, en septiembre, se ve como un problema para el país por el. No obstante, ocupa el séptimo puesto entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, que siguen colocando en primer lugar al paro.El coordinador en Cataluña de la, Bartolomé Barba, ha denunciado este jueves la. "Meter a los niños en esto es de una bajeza increíble", ha subrayado. En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha asegurado que él y algunos de sus compañeros de la Benemérita tuvieron que ir a recoger a sus hijos a la escuela porque estaban "llorando" ante el "acoso" y "señalamiento" de los profesores. Según ha relatado, los docentes les preguntaron en el aula si estaban a favor o en contra de los "palos contra la libertad" y de la "actuación desproporcionada" de los "represores", en referencia a los agentes durante la jornada de votación del pasado domingo.El ministro del Interior,, ha defendido este jueves el liderazgo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la crisis abierta por el desafío independentista en Cataluña, desmarcándose de la propuesta del expresidente José María Aznar de disolver las Cortes y convocar elecciones generales ya que, en su opinión, "".El presidente de la, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural,tras ser citados en calidad de investigados por un presunto delito de sedición en relación a los incidentes que tuvieron lugar los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona.La diputada de laEulàlia Reguant ha llamado a analizar la forma dede Cataluña, porque cree que no vale con una simple declaración de independencia en el Parlament. "Este Parlament ha hecho muchísimas declaraciones que después han quedado en papel mojado o sin efectividad. Uno de los elementos pasa por el control del territorio", ha dicho en una entrevista de Nació Digital recogida por Europa Press, en la que ha puesto como ejemplo de ese control el dominio de los puertos y aeropuertos.La portavoz del PSC en el Parlament,, ha ironizado este jueves con la posibilidad de que el PSOE presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con apoyo de ERC y el PDeCAT, entre otras fuerzas: "¿Pero ERC y el PDeCAT no se desconectan del Estado español el lunes?".El vicepresidente primero del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y portavoz del partido,al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hasta que este no "baje la pistola" y renuncie a la declaración unilateral de independencia.El secretario general del PSOE,en los distintos territorios y a los presidentes autonómicos del partido para consultar con ellos la posición que la formación mantendrá ante la evolución de los acontecimientos en Cataluña, donde el lunes podría declararse unilateralmente la independencia. [Ampliación] El coordinador de IU,, ha afirmado que la declaración unilateral de independencia de Cataluña "no tiene fundamento" y ha apostado por un. Además, ha criticado que el PP y Ciudadanos forman "un bloque reaccionario que es capaz prácticamente de todo".El presidente del(TSJCM), Vicente Rouco, ha alabado la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se encuentran estos días en Cataluña sobre quienes ha señalado que si ejercen la fuerza esy porque otros "no las cumplen", aunque, ha reconocido, si se han dado "excesos" de poder, éstos serán "analizados".El consejo de administración deha convocado una reunión extraordinaria en la tarde de este jueves paraante la incertidumbre que está originando el desafío independentista, según han informado a Europa Press fuentes del mercado. Fuentes oficiales de Sabadell consultadas por Europa Press no han desmentido esta información y han explicado que el objetivo del cambio de sede social seríaLas fuentes consultadas han asegurado que la posición de liquidez del banco no se ha visto afectada por la incertidumbre política y económica en Cataluña, aunque sí reconocen que la volatilidad experimentada durante las últimas sesiones bursátiles ha despertado cierta preocupación en la entidad.El Arzobispo de Oviedo,, ha lamentado este jueves en su carta semanal la "calculada inmoralidad y la inaceptable ilegalidad" del referéndum que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña celebró este domingo en la autonomía. Desde una "preocupación ciudadana" y su "responsabilidad pastoral" el prelado ha salido en, una "oportunidad" que los españoles se dieron "hace cuatro décadas".El presidente de Ciudadanos,, ha dicho este jueves que si la mediación en Cataluña es para convencer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no incumpla la ley, le parece bien, pero que lo que rechaza es un "chantaje" en el que el dirigente autonómico amenace con agitar la calle si no se satisfacen sus demandas."Una cosa es intentar convencer a Puigdemont de que pare el golpe", y en ese caso "yo también medio", y "otra cosa es mediar con el que da el". Respecto a los contactos mantenidos tanto por Rajoy como por el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, con representantes de la Iglesia, Rivera ha recordado que España es un Estado aconfesional: ", las instituciones y la democracia para los que tenemos la obligación de actuar".La alcaldesa de Barcelona,, ha escrito una reflexión en su cuenta personal de Facebook en la que asegura que, "si normalizamos lo que pasó en Cataluña el 1-O, "perdemos todos".El secretario de Organización del PSOE,, ha apuntado este jueves queal mismo tiempo que mantiene el desafío secesionista, por lo que instado al presidente autonómico, Carles Puigdemont, adel próximo lunes que incluye la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Ha asegurado que su partidode la Constitución para frenar el desafío independentista porque el Gobierno de Mariano Rajoy aún no se lo ha planteado a los socialistas ni "ha tomado decisión alguna" para solucionar el problema con Cataluña.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se puso ayer miércoles en contacto con el Arzobispado de Madrid en el marco de las conversaciones que el Arzobispo, Carlos Osoro, mantiene de forma habitual con las diversas fuerzas políticas, según han informado a Europa Press fuentes del arzobispado. En dicha conversaciónpor parte del Arzobispo, tal como habría trascendido en las últimas horas.La presidenta del Parlament,, ha advertido de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sería "" y ha considerado que tendrá efectos contraproducentes porque aumentará los apoyos del espacio soberanista.La Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, ha informado este miércoles a los sindicatos de guardias civiles y policía nacional de que remitirá una comunicación formal a todos los agentes de los Mossos d'Esquadra que han recibido en algún momento una medalla de alguno de estos Cuerpos de seguridad en la que les instará a un "posicionamiento formal sobre el ordenamiento legal y la lealtad a los principios constitucionales" bajo la advertencia deha abierto la sesión de este jueves con una, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 9.925,2 enteros a las 9.01 horas, con la banca de nuevo protagonista, concretamente Sabadell y Caixabank, en una jornada que sigue marcada por el conflicto catalán.