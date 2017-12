Los vídeos de la agresión que denunció Sonia Gumpert

Sonia Gumpert, denunció haber sufrido la misma noche de la votación en el hotel donde se producía el recuento de papeletas. El presunto autor del ataque es Alejandro Pintó Sala, fundador del Instituto Superior de Derecho y Economía ( cámaras del hotel José María Alonso se erigió el pasado miércoles, 13 de diciembre, en el nuevo decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ( ICAM ), que con 77.000 miembros es la institución colegial más importante de España. El nombramiento del nuevo representante de los abogados madrileños, que tomará posesión en enero, quedó empañado por la presunta agresión que la decana saliente,, denunció haber sufrido la misma noche de la votación en el hotel donde se producía el recuento de papeletas. El presunto autor del ataque es Alejandro Pintó Sala, fundador del Instituto Superior de Derecho y Economía ( Isde ), una entidad de carácter privada dedicada a la formación jurídica que se volcó en apoyo a la candidatura de Alonso. Dos

registraron las imágenes que muestran, desde diferentes ángulos, cómo la todavía decana se encuentra esperando al ascensor cuando Pintó y otras tres personas se dirigen hacia ella y, tras un forcejeo, se introducen en el elevador donde supuestamente se produjo la presunta agresión. info Libre te muestra las grabaciones de los hechos, que están aportadas a la investigación judicial que realiza el Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid.

Tras la supuesta agresión física y verbal, Sonia Gumpert y las dos personas que se encontraban con ella –

"Habíamos ganado en cierta manera las elecciones, ¿por qué íbamos a agredir a Sonia?"

"Acalorada discusión"

El decano electo busca desmarcarse

Novotel Madrid CenterEn las imágenes, Sonia Gumpert y otras dos personas conversan frente a un ascensor, mientras esperan a que sus puertas se abran. Cuando entran en él, un grupo de personas se aproxima decididamente y entra con ellos. Se produce entonces una discusión y este segundo grupo es expulsado del ascensor, pero. Una persona que presencia los hechos corre hasta la escena e intenta calmar a los presentes y sacarlos del ascensor, y varias personas se suman a esta labor para tratar de poner orden. Los dos vídeos plasman la misma sucesión de hechos desde distintos ángulos.José Ramón Antón, responsable de la sección de derechos humanos del Colegio, y Antonio Albanés, miembro de la candidatura de Javier Íscar, que quedó en segundo lugar y que contaba con el apoyo de Gumpert–, presentaron una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla. La decana acudió inmediatamente después al hospital La Paz, donde un parte médico de lesiones. Dos días después se convocó una vista previa sobre la orden de alejamiento que había solicitado la decana y que finalmente fue desestimada por no advertir la jueza riesgo de encuentro entre las partes. El viernes ya realizaron una primera declaración judicial Alejandro Pintó Sala y su hijo, Alejandro Pintó Coma, que están siendo investigados por un delito de atentado contra la autoridad, otro de lesiones y uno de amenazas. El padre es el supuesto autor de la agresión física, mientras que a su hijo se le atribuyen amenazas verbales. Ambos negaron de forma tajante cualquier tipo de ataque.Según la versión de Sonia Gumpert, ella y sus acompañantes entran en el ascensor y cuando se dan la vuelta para apretar el botón de la planta baja ven cómo se acercansu hijo, y otras dos personas más. La decana relata que la forma de entrar en el ascensor fue "en tromba violentamente" y entonces "se produce la agresión". El dictamen forense indica una contusión en la zona del ojo. El agresor, según indica Gumpert, fue únicamente Pintó Sala, pero "todos ellos proferíandiciendo: estás muerta, te vamos a matar, estáis muertos, ahora mismo podemos llamar a veinte personas y os vamos a abrir la cabeza con un bate".En la declaración ante la jueza el viernes, Pintó Sala aseguró que no había pegado "nunca a nadie" porque se define "enemigo de la violencia". Señaló que él y su equipo habían "ganado en cierta manera las elecciones", de modo que estaban "contentos en cierta manera, como es lógico". Entonces, argumenta, "¿por qué íbamos a agredir a Sonia?". El fundador de Isdey tampoco la increpó. Por el contrario, añade, "más bien fue ella la que dijo: pueblerinos catalanes de mierda", mientras que él respondió, siempre según su versión, "recibes lo que has cosechado". Al tiempo que Pintó Sala reitera que "en ningún momento" entró al ascensor, reconoce que se produjo "la típica discusión así, un tumulto. Mucho, mucho, mucho, pero que al final no hay nada". Los vídeos que publicadesmienten esta parte de la versión de Pintó Sala, ya que se ve con claridad que su grupo sí entra en el ascensor.En un momento de los interrogatorios, y a la vista de la versión que estaban dando los Pintó, la jueza señala: "Esta mujer tiene una contusión en el ojo con parte del mismo día. Entonces a lo mejor alguien me puede explicar cómo tiene esta contusión". Pintó Coma responde que él "desde luego" no le hizo "ninguna agresión ni nada". Lo único, matiza, se acercó y le dijo "que erapor lo mucho" que habían hecho su padre y el Isde por ella. También él asegura no haber entrado en el ascensor. "Para nada le tocamos nada, ni un pelo", argumenta. Sí añade que Sonia Gumpert iba acompañada por "dos señores que eran muy grandes y que estaban delante" de ella. Uno de los "dos gigantes", apunta, "se encara" con Jesús Gallardo –que acompañaba a padre e hijo en el conflicto– y éste lo empuja dentro del ascensor.El mismo viernes testificó, además, un testigo que asegura haber escuchado a Pintó Sala dirigirse a Gumpert diciéndole "voy contra ti, te voy a perseguir o estamos detrás de ti", seguido por "amenazas más graves como: hija puta y te voy a matar". "Sonia en ese momento decía: por favor, por favor, calmaros", continúa el testigo, quien identifica a Pintó Coma como la persona que él mismo sujeta y aparta: "Como estaba con el puño levantado, Sonia al fondo y los dos compañeros delante de ella, pues yo me cojo al primero que estaba en la puerta y le digo: por favor compañero cálmate. Le invito a que se calme, le aparto y le calmo". Cuando la jueza le pregunta si esta persona estaba cerca de Gumpert y podría haber alcanzado a golpearla, el hombre contesta que ". Y si no lo cojo yo, pues también".Este miércoles, 2o de diciembre, los acusados están llamados a declarar de nuevo, esta vez sobre el fondo del asunto, ya que en la primera declaración sólo se trataba de dilucidar sobre la imposición o no de medidas cautelares.Este miércoles, además, Alejandro Pintó Sala publicó una carta en la que asegura que "en ningún momento" agredió, ni amenazó, ni insultó "a nadie" y añade que "ni tan siquiera" lo intentóHubo, añade, "simplemente unay algún tumulto con empujones que no pasaron a mayores. Y la visualización de las imágenes así lo corrobora". Pintó Sala tacha de "inverosímil la manipulación de este caso, que sólo puede responder al interés por generar una cortina de humo sobre una gestión muy cuestionable al frente del ICAM".También lamenta, en la misiva, que se haya vinculado "de forma tan injusta a una institución de reputación intachable como es el Instituto Superior de Derecho y Economía (Isde)". En este sentido explica su papel como fundador del Instituto en su origen y precisa que. Su implicación en este asunto, agrega, "es la maniobra de unos pocos por perjudicar su imagen y la de las personas que han contribuido a su desarrollo".El nuevo decano, José María Alonso , se encuentra ante una disyuntiva complicada: abrir expediente disciplinario que puede derivar en la expulsión como colegiado de Pintó Sala –su hijo no está colegiado– y hacer que el ICAM se presente como acusación en la causa judicial, enfrentándose así a uno de los más firmes aliados que ha tenido para ganar las elecciones, o no adoptar ninguna de las dos medidas y ver emborronada su imagen ante buena parte de los abogados a los que debe representar.En declaraciones a este diario, un portavoz autorizado del propio decano electo señala literalmente que "es firme la voluntad de la Junta de Gobierno de José María Alonso deproducidos, que son graves y trascendentes y que afectan negativamente al Colegio como institución y a la abogacía en su conjunto". El portavoz aseguró, asimismo, que Alonso tiene claro que hay que actuar pero matiza que no es el momento. Como decano, añade, actuará con "máxima firmeza y celeridad".