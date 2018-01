El director de la DGT dice que los conductores no se enteraron de los avisos o no tomaron precauciones

El director de la DGT, Gregorio Serrano , aseguró que todos los paneles de información en carreteras, por lo que "se conocía con antelación y perfectamente la nevada que iba a caer", y resaltó que los conductores que quedaron atrapados en la AP-6 no se enteraron de estos avisos o, informa Europa Press.Serrano dio una rueda de prensa este domingo para informar de la situación en las carreteras españolas, después de que unos más de–según cifras dadas por el propio Serrano– quedaran atrapados desde la noche del sábado en la AP-6 a la altura de varios municipios de Segovia.A pesar de los avisos, para Serrano hubo conductores que o bien "no se han enterado" o bien no tomaron las precauciones necesarias para circular con su vehículo.De hecho, según el responsable de Tráfico,, por lo que se produjeron accidentes en dicha autopista que ocasionaron el colapso en la vía.A su juicio, los medios disponibles fueron "más que suficientes" para resolver la situación. El rescate se terminó sobre las 13.30 horas y a las 14.45 horas se reabrió el tráfico en la AP-6.Según indicó, la UME permanecerá en la autopista a la altura de Villacastín (Segovia) en caso de empeoramiento de la meteorología, para así asegurar su presencia y afirmó que se tomaron. "Vamos a seguir trabajando", dijo.Serrano comparó la situación vivida este fin de semana en las carreteras por el temporal de nieve a, donde pese a los medios con los que cuentan al final ven cómo sus carreteras acaban colapsándose como ocurre en España, donde los "problemas" se agravaron por laSerrano aseguró que "afortunadamente no ha habido problemas" en el resto de vías como en la A1 y la A2. "No ha pasado en ninguna otra autopista de gran capacidad", añadió.Para el director de Tráfico, la DGT ha sidoe informó de que el organismo estuvo trabajando "toda la noche" para solucionar el bloqueo en la AP-6. "No se ha escatimado en recursos, en horas ni en medios", aseguró.