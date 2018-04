El director del máster afirma que Cifuentes le enviaba el TFM a través de un asesor o un chófer

Se continúa complicando la polémica sobre el máster en el que se matriculó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El Confidencial ha publicado al mediodía de este viernes una entrevista con el director de la titulación,, quien ha afirmado recordar que la líder regional sí le iba enviando los avances del Trabajo de Fin Máster (TFM), pero que lo hacía. "Ese proyecto de trabajo me lo envió., no sé si un asesor o un chófer, y yo lo iba corrigiendo en el mismo sentido", ha dicho.Conde ha desvelado, además, que la "reconstrucción" del acta que presentó la presidenta para defenderse de las primeras informaciones publicadas por eldiario.es la realizó él mismo, y lo hizo bajo "unade la Universidad Rey Juan Carlos (URJC),. "Me llama el rector y me dice: 'Enrique te tienes que venir a Móstoles a una rueda de prensa y ponte guapo que vas a salir en la tele'. Si el rector me pide que vaya yo voy. Será un defecto mío. Me puse un traje y a la una menos cinco estaba en Móstoles. Allí me encontré esa reunión caótica", ha explicado.El Confidencial avanzaba este viernes lo que Conde ya ha confirmado, que Javier Ramos presionó al Instituto de Derecho Público de la universidad para conseguir un acta que avalase el máster de Cristina Cifuentes. Lo hizo el pasado 21 de marzo, cuando estalló el escándalo. Según fuentes de la universidad citadas por el digital, Ramos llamó al catedrático Enrique Álvarez Conde para lograr un. Y este a su vez conminó a sus subordinadas, las tres profesoras miembros del supuesto tribunal que examinó a la presidenta regional.