División entre los estudiantes de la URJC: parte del alumnado continúa pidiendo la dimisión del rector

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) dio este viernes un paso importante. El rector de la institución, decidió apartar de sus funciones , como medida cautelar, al que hasta ahora era director del Instituto de Derecho Público,, quien confesó hace unos días haber fabricado el acta que utilizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para defenderse de las primeras informaciones con las que saltó el escándalo sobre su máster. Lo hizo, según explicó, bajo las órdenes de Ramos. Y esta persona, ahora, es la causa de la: algunos continúan pidiendo su dimisión, mientras otros estudiantes están de acuerdo con las medidas adoptadas este viernes.Durante la reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad, que se celebró este viernes y se alargó algo más de dos horas,, tal y como confirma aun miembro de este organismo. "Ha habido una. Los miembros hemos felicitado al rector y todas las críticas han sido constructivas, en ningún momento se ha pedido la dimisión de Ramos", explican estas fuentes. "Cada miembro tenía sus demandas, pero todos hemos decidido ponernos de acuerdo con el equipo rectoral para que todo este caso se esclarezca y podamos limpiar la universidad", continúan.Sin embargo, no todos los estudiantes tienen la misma postura. Según asegura un miembro dea este diario, hay una parte del alumnado que, a pesar de la adopción de estas medidas, continúa insistiendo en la necesidad de que Ramos presente su dimisión. ", pero ya nos dijo que no lo iba a hacer, aunque vamos a intentar hacer presión desde el estudiantado", afirman estas fuentes. Este grupo de estudiantes valora positivamente las medidas adoptadas este viernes por la universidad, pero consideran que "lo que se está haciendo es enfocar el asunto sólo en determinadas personas" cuando, en realidad, ""."Muchas asociaciones del alumnado estamos pidiendo la dimisión, pero hay mucha división, aunque todos coincidimos en que,, continúan.Por el momento, esta posibilidad no se contempla, aunque la que sí ha dejado en aire la URJC es la de, aunque sólo lo hará después de que se dicte una sentencia firme. Y esto, a parte del alumnado, no le ha gustado demasiado. "No creo que haya que esperar a que haya una sentencia firme para hacerlo, creo que se debería retirar ya porquey alargando el proceso", critican desde Res Pública.Con el cese de Álvarez Conde, el Instituto de Derecho Público quedaría descabezado, pues hace tan sólo tres díasla número dos del desde este viernes exdirector del máster de Cifuentes, Laura Nuño , cuya, aparecía en el acta de convalidación de tres asignaturas de la presidenta regional. "Me han engañado y me voy. Me voy por el disgusto y parece que aquí no dimite nadie", dijo la docente.El futuro de Cifuentes, por su parte, continúa en manos de su partido y de Mariano Rajoy , que este viernes pareció apoyar a la presidenta madrileña. Durante la rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, mantuvo la misma postura que mostró durante el pasado fin de semana en Sevilla: