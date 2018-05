Directo | Ciudadanos amenaza con apoyar la moción del censura del PSOE si Rajoy no convoca elecciones

info Libre

@pablocasado_ : La política es mejorar la vida de la gente y una vez que hemos apartado a las personas que han hecho algo irregular, debemos seguir trabajando por España. @LasMananas_rne — Partido Popular (@PPopular) 25 de mayo de 2018

Entiendo que algunos partidos estén sobre actuando para atacar al Gobierno de @marianorajoy para así tapar sus vergüenzas, pero la realidad es que el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal ha sido el partido socialista #LosDesayunos pic.twitter.com/56ww40juiR — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 25 de mayo de 2018

.@socialistes_cat Toda nuestra confianza y nuestro apoyo a @sanchezcastejon y la Comisión Ejecutiva Federal del @psoe en un momento trascendental. Nuestra responsabilidad es ofrecer una alternativa de progreso para España. No fallaremos! — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 25 de mayo de 2018

La Ejecutiva Federal delde este viernes para acordar si presenta una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la sentencia del caso Gürtel que condena al PP como partícipe a título lucrativo de esta trama de corrupción.La mayor parte de los integrantes de la Ejecutiva Federal, compuesta por medio centenar de personas, son partidarios de dar este paso al considerar que, señalaron a Europa Press fuentes de la dirección del partido.Sigue en, minuto a minuto, la actualidad sobre el caso Gürtel:El portavoz del PDeCAT en el Congreso,, ha contactado este viernes con la portavoz del PSOE, Margarita Robles, para expresarle "laque el partido de Pedro Sánchez impulsará contra Mariano Rajoy.La presidenta del PPCV,, ha afirmado este viernes que el PSOE es "libre" de plantear una moción de censura pero "tendría que tener en cuenta la" cuando hay que consolidar la recuperación económica, se han aprobado unos presupuestos "muy buenos" y ante la crisis política en Cataluña.La moción de censura encabezada por Pedro Sánchez que se ha registrado este viernes en el Congreso será, y a partir de ahí abrirá un plazo de dos días por si otro grupos quieren presentar candidatos alternativos.La presidenta del PPCV,, ha manifestado este viernes que el partido es "consciente" de que ha habido casos corrupción que les han hecho "mucho daño", por lo que ha asegurado que. "Estamos trabajando para que no se vuelvan a repetir", ha subrayado.El presidente del Gobierno de Canarias,(CC), ha considerado que si se presenta una moción de censura al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y ésta no prospera, podría serEl vicesecretario de comunicación del PP,, ha dicho este viernes queque ha presentado el PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy tras la sentencia de la trama Gürtel "tenga el apoyo suficiente". "La justicia ya ha hablado y nosotros con toda humildad decimos quea mitad de legislatura", ha sentenciado Casado.El lehendakari,, ha asegurado, frente a las críticas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos a los acuerdos del PNV con un partido "corrupto" como el PP, que el apoyo del partido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)al Partido Popular y que, por el contrario, permitirá "levantar" la intervención de la autonomía de Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución.El PSOEcontra Mariano Rajoy, según han confirmado a Europa Press fuentes oficiales de la dirección del partido. El registro se ha producido antes de que Pedro Sánchez informe a la Ejecutiva Federal del partido. [Ampliación] La opinión delen torno a la posibilidad de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez como candidato alternativo, ha afirmado este viernes el portavoz de la Ejecutiva Federal y alcalde de Valladolid,La presidenta del Bizkai Buru Batzar del, Itxaso Atutxa, ha afirmado este viernes que "habrá que ver" qué decide la Ejecutiva Federal del PSOE sobre una posible moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y "qué planteamiento" hace al resto de fuerzas políticas del Congreso, y ha recordado queEl portavoz del PP en el Congreso,ha evaluado este viernes la posible moción de censura que puede presentar el PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy tras la sentencia de la trama Gürtel que condena al PP como partícipe a título lucrativo:. El portavoz conservador ha pedido "sensatez" porque considera que algunas formaciones políticas están utilizando el Parlamento para "crear confusión" y ha pedido disculpas por la sentencia de la trama Gürtel.El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV,, ha defendido este viernes que, tras la sentencia de Gürtel, el Gobierno de Mariano Rajoyque "no puede sustanciarse solo con una operación de maquillaje", aunque ha aclarado que es a la Ejecutiva a quienes corresponde acordar si se presenta una moción de censura o "otro instrumento".La secretaria general del PSE-EE,, ha calificado de "intolerable" la situación creada tras la condena de 351 años a la trama Gürtel, por lo que cree necesaria "una regeneración" en España que "solo puede ser liderada por el PSOE". En caso de que este decidiera, finalmente, presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy,El líder del PSC,, ha mostrado este viernesa Pedro Sánchez para que presente la moción de censura contra Mariano Rajoy. "No fallaremos", ha asegurado.La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso,, ha afirmado este viernes quealguien como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con una sentencia como la de Gürtel, pero "como no se va a ir", es "urgente echarle". En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha urgido así al PSOE de Pedro Sánchez a presentar una moción de censura porque "Ciudadanos va a enfadarse mucho, pero seguirá apoyando al PP" y el PNV, que apoyó los presupuestos generales del Estado, "ha demostrado ser muy poco coherente". "Mi opinión es que la moción de censura es posible, lo llevamos diciendo mucho tiempo. Si hubiésemos contado hace un año con el PSOE habríamos sacado un año antes al PP. No vamos a hacerles lo mismo.y eso hace que cada vez haya más números para que eso sea posible", ha señalado, para instar a Sánchez a presentar la moción "a la mayor brevedad".El secretario general del PSOE,, propondrá este viernes a la Ejecutiva Federal presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Para que la moción salga adelante es necesario e: los del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT o los del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, pero por el momento