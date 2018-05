El PSOE presenta la moción de censura contra Rajoy

El PSOE no ha esperado ni a la reunión urgente de su Ejecutiva. Apenas unos minutos antes del comienzo en Ferraz de la reunión en la que dirección de los socialistas debía tomar una decisión, el grupo parlamentario de Pedro Sánchezcontra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que de obtener apoyo suficiente llevará al líder del PSOE a La Moncloa.El secretario general del partido decidió no esperar más y registrar la moción de censura después de sondear a los miembros de la Ejecutiva, queLa moción de censura es un mecanismo constitucional ideado para que el Congreso pueda “”. Debe ser propuesta, al menos, por la décima parte de los diputados e incluir un candidato a la alternativo a la Presidencia del Gobierno, en este caso el líder del PSOE, Pedro Sánchez.Una vez registrada la moción y admitida a trámite por la Mesa del Congreso, se abre un plazo de dos días para que puedan presentarseEl debate de la moción, en la fecha que decida la Mesa del Congreso, se iniciará por la defensa de la iniciativa, sin limitación de tiempo, por pate de uno de los diputados del grupo socialista. A continuación y también sin limitación de tiempo, intervendrá Sánchez y expondrá elPara echar a Rajoy y convertirse en presidente, Sánchez necesita al menosPara conseguirlo, necesita o bien el respaldo simultáneo de Podemos y Ciudadanos “los primeros ya lo han confirmado, los segundos aún no) o la suma de Podemos, Esquerra, el PDeCAT, Compromís, Nueva Canarias y el PNV. De todos ellos, sólo los nacionalistas vascos aún no han dicho qué votarán, aunque se han mostrado abiertos a hacerlo a la espera de conocer el programa que presente Pedro Sánchez..