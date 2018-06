Directo | Margarita Robles asegura que seguirán el "modelo de 2004, el de Zapatero"

Una vez concluido el debate de la #MociónDeCensura comenzará la votación, pública por llamamiento, en la que el candidato a la Presidencia necesita el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara - 176 votos. Así será la votación de la #MociónCensura

NdP https://t.co/HJAzcFZ1fA pic.twitter.com/3B9Azmq6eC — Congreso (@Congreso_Es) 31 de mayo de 2018

El Congreso de los Diputados vota este viernes lapresentada por el PSOE el pasado viernes. Después de que en la jornada de debate de este jueves, Pedro Sánchez, el líder socialista saldrá del hemiciclo investido como nuevo presidente. La única opción de que esta situación no se produzca es que el actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, dimita a última hora, aunque las fuentes de su partido confirmaron que no está entre sus planes.Sigue en, minuto a minuto, la votación de la moción de censura presentada por los socialistas:Vuelve a la tribuna, que critica que el líder socialista asegurara este jueves que gobernará con los Presupuestos aprobados por el PP. "Los españoles no le quieren. Ha perdido votos y escaños", critica.Continúa el turno de réplica de: "La moción de censura está apoyada por grupos parlamentarios que representan 12 millones de ciudadanos". Le reprocha a Hernando, además, que haya hecho uso del argumento del terrorismo con una formación que ha sufrido su "zarpazo".La vicepresidenta del Gobierno,, ha justificado la ausencia de Mariano Rajoy en la sesión vespertina del debate de la moción de censura alegando que, que había registrado la iniciativa parlamentaria. En declaraciones en los pasillos del Congreso, antes de la votación de la moción de censura, ha indicado que en la sesión de tarde del jueves –a la que Rajoy no acudió– "era el debate del señor Sánchez con los que le van a apoyar" y con los que va a "seguir" en el Gobierno si logra los votos.Finaliza la intervención de Rafael Hernando y vuelve a la tribuna el líder socialista,, que pregunta al grupo conservador si no se cuestionan "porqué nadie quiere acompañarles". Ni siquiera Mariano Rajoy, critica.La bancada del Grupo Popular en el Congreso se ha levantado para aplaudir a su portavoz después de que haya manifestado que se siente "muy orgulloso" de ser del Partido Popular.Mientras tanto,los avisos apocalípticos del Gobierno por la situación política. [Ampliación] continúa, además, con los argumentos que en la última semana han defendido los miembros de su partido: "Están manipulando una sentencia para que diga lo que no dice", en alusión al fallo de la Gürtel, conocido el pasado jueves.se dirige ahora al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: "Usted fue un joven revolucionario y ahora es un pequeño burgués con chalé y piscina".Y carga también contra el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien acusa de "desestabilizar" el Gobierno pidiendo elecciones anticipadas y de "allanar" el camino a Pedro Sánchez.Sube a la tribuna el portavoz del PP,"Las dos mociones de esta legislatura están protagonizadas por la izquierda irresponsable". "Estamos aquí porque el señor Sánchez quiere ser presidente del Gobierno cueste lo que cueste". "¿Va a aceptar los resultados de las elecciones? No, hoy va a ir a la Moncloa por la puerta de atrás.", le espeta al líder socialista. [Ampliación] Es el turno de réplica del candidato a la Presidencia,. Aunque es una reunión que suele ser ordinaria y de carácter mensual, la cita despertará, tras la previsible salida del PP del Gobierno, la máxima expectación.asegura, además,Comienza el pleno. Toma la palabra la portavoz del Grupo Socialista,, que reprocha a Mariano Rajoy que no esté presente en el hemiciclo: "Mariano Rajoy, usted está en un restaurante y no conoce la realidad de la calle".El diputado socialistaconsidera que el Gobierno que lideraría el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, si triunfa en las votaciones de este viernes la moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy,, sino "para resolver los problemas".El portavoz de ERC en el Congreso,, ha considerado quecon el apoyo de Podemos que uno del PP que cuente con Ciudadanos.La segunda moción de censura de esta legislatura se votará este viernes poco antes del mediodía y, Pedro Sánchez, como nuevo presidente del Gobierno, lo que a su vez conlleva la dimisión de Mariano Rajoy y de todos sus ministros.