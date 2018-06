Sánchez desaloja a Rajoy de la Moncloa

La despedida de Rajoy

Fueron 180 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT, PNV, Compromís y Nueva Canarias), cuatro más de los que necesitaba y diez mas que los que hicieron presidente a Mariano Rajoy en 2016. Una abstención —la de Coalición Canaria— y 169 votos en contra —PP y sus confluencias y Ciudadanos—. Con estos números, el socialista Pedro Sánchez, se convirtió este viernes en el nuevo inquilino delHace sólo una semana, el Grupo Parlamentario Socialista registraba en la Cámara una moción de censura contra Mariano Rajoy que los primeros días pocos veían con posibilidades de prosperar. La sentencia de Gürtel, que ubica al PP como beneficiario de los tejemanejes de la trama corrupta y el hecho de que el testimonio de Rajoya ojos del tribunal condujo a los socialistas a hacer este movimiento.Rajoy había conseguido, sólo una semana antes sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso gracias al apoyo de sus socios electorales, de Cs, del PNV, de Coalición Canaria y de Nueva Canarias. Y no había motivo, insistían en el PP los días posteriores al registro de la moción, para que los nacionalistas vascos dejasen de ser "responsables". Pero lo hubo. Y, pasadas las 15.00 horas del jueves, el PNV trasladó a PP y PSOE que su Ejecutiva había decidido colaborar para hacer presidente a Pedro Sánchez. Tras sentenciar el PNV a Rajoy , los rumores sobre una inminente dimisión para evitar que el PP perdiese el poder sonaron con fuerza. Pero la maquinaria del Gobierno y del PP los frenaron en una hora. "No va a dimitir porque no ha hecho nada malo y porque no evitaría que el PP acabase en la oposición", defendían.Sánchez toma posesión este sábado y, a partir de ahí, nombrará a su Consejo de Ministros. Este mismo sábado también está previsto queen Cataluña después de que tome posesión el Govern de Quim Torra.Rajoy había dejado el Congreso el jueves a la hora de comer y no regresó hasta este viernes pasadas las 10.00 de la mañana para entonar un breve discurso en el que, resignado, dijo no compartir “lo que se ha hecho”. Visiblemente emocionado, y arropado por los aplausos de un grupo parlamentario en estado de shock, felicitó apor estar a punto de sustituirle como jefe del Ejecutivo y subrayó que ha sido “un honor” haber ocupado ese puesto.Rajoy calificó de “honor” haber dejado España “mejor” que la encontró. “Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España”, añadió.Además, consideró que ha cumplido con su mandato habiendoTras agradecer el apoyo a su partido y a todos los españoles, se despidió con un mensaje a los diputados:Como si él ya no fuese a formar parte de la Cámara.El martes ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional del PP, una cita en la que se analizará la situación y