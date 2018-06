Dimiten el presidente de la Comisión de la EBAU de la Universidad de Extremadura y el del Tribunal Calificador

Podían encontrarse a través de un buscador

Se amplía el número de correctores para cumplir las fechas

Se pagarán los gastos

El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura (UEx) y presidente de la Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU),, y el presidente del Tribunal Calificador,, presentaron este lunes su dimisión al rector tras el "error" en la custodia de los exámenes de esta prueba , que obligará a repetirlos este martes, 12 de junio, informa Europa Press.Unas dimisiones que presentaron "como consecuencia de los hechos", y que fueron aceptadas por el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, según anunció este lunes en rueda de prensa en Badajoz el director de Comunicación de la UEx, Agustín Vivas, tras mantener una reunión con los estudiantes afectados.En su intervención, Vivas explicó que según se pudo averiguar en la investigación interna que se está realizando, los exámenes de la EBAUdel año 2018 "por error", tras lo que se produjeron un total dedesde seis dispositivos móviles distintos, y "desde alguno de ellos se hicieron varias descargas, cinco de ellas con IP externos y uno de ellos con IP interno".Vivas destacó que "en ningún caso se han visto comprometidos" los servidores del portal de la UEx, por lo que aunque señala que, se puede afirmar que "se ha cometido un error en las medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y custodia de las pruebas".Agustín Vivas relató que el pasado miércoles, 6 de febrero, a las 10.11 horas se subieron a la web de la Universidad de Extremadura tres documentos, que son Exámenes de junio, Criterios generales de calificación y Criterios específicos de calificación, donde, "aunque no estaban referenciados mediante enlace directo" en la web.A preguntas de los periodistas, Vivas explicó que estos documentos se subierondel servicio de admisión de la UEX, "que tenía capacidad para hacerlo", aunque señaló que "todo parece indicar que, que se trata de un error, eso sí, grave, de importantes consecuencias", aunque todavía no se ha tomado ninguna medida con este trabajador."No nos gustaría que la responsabilidad recayera exclusivamente en el eslabón más débil", señaló Agustín Vivas, ya que, de ahí la "asunción de responsabilidades" con la dimisión por parte de los presidentes de la comisión organizadora y del tribunal calificador.Según relató Vivas, la investigación considera que "posiblemente" la forma de acceso a estos documentos haya sido "mediante un buscador, o modificando enlaces de años anteriores", aunque esta cuestión "deberá seguir siendo investigada".Una vez colgados, el primer acceso y descarga del documento Exámenes de junio se produjo desde un IP externo a la universidad a las 11.18 horas de ese mismo miércoles mediante un dispositivo móvil, y el último acceso tuvo lugar a las 17.22 horas de ese mismo día. En total, se produjeron 14 descargas.Agustín Vivas explicó que responsables de la Universidad de Extremadura se enteraron de lo que estaba sucediendo a través de "algún correo" electrónico y "alguna llamada telefónica", tras lo que confirmaron que efectivamente era cierto.Ante esta situación, y además de las dos dimisiones que el rector aceptó, la UEx acordóde los exámenes de las dos materias más numerosas, con el objetivo de "no retrasar el calendario inicialmente establecido" por la Comisión Organizadora de la EBAU.En concreto, en Matemáticas II se pasará de 16 a 27 correctores, y en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales se pasará de 11 a 22, mientras que Latín se amplía también en dos correctores más, mientras que el resto de asignaturas "el ser minoritarias" no serán reforzadas, ha explicado Vivas.Por tanto, la ampliación de las calificaciones de la EBAU en la web y la activación de actas de consulta para los centros "se producirá", por lo que el plazo de revisión de calificaciones, del 18 del 20 de junio, por lo que "el calendario no quedará perturbado".Además, se acordó también someter al tratamiento de la Comisión Organizadora de la EBAU a propuesta de los estudiantes "apoyada por la universidad, si es viable, de repetir los exámenes del día 7 de junio", algo que se decidirá "entre esta tarde y mañana".Durante su intervención, el vicerrector de Comunicación de la UEx reiteró las disculpas de la UEx a los estudiantes , familiares y profesores que se han visto afectados por este "incidente", queeste martes, 12 de junio.Confirmó además que la UEx "originados a los estudiantes que residan fuera de las ciudades donde se realicen las pruebas", como desplazamiento, alojamiento, manutención y "otros gastos legalmente procedentes", explicó Vivas, quien avanzó que ya se ha habilitado un procedimiento de responsabilidad patrimonial "visible en la página web de la UEx" Ante esta situación, recordó que la función de la universidad pública es "garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad de todos los estudiantes".Agustín Vivas además señaló que "se mantiene la información reservada abierta al objetivo de esclarecer los hechos detenidamente", y en su casoen caso de que las haya.