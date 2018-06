Rajoy deja su escaño y pide reincorporarse al Registro de la Propiedad

Publicada el 15/06/2018 a las 17:59 Actualizada el 15/06/2018 a las 18:33

El presidente del PP, Mariano Rajoy , presentó este viernes suAsí lo anunció el partido en una nota de prensa en la que también explican que "una vez formalizada su baja como diputado, Mariano Rajoy solicitará su".La sentencia de Gürtel , que señaló al PP como beneficiario económico de la trama corrupta y el hecho de que el testimonio de Rajoya ojos del tribunal condujo a los socialistas a registrar una moción de censura contra el todavía presidente del PP.El pasado 1 de junio, losde los socialistas, Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT, PNV, Compromís y Nueva Canarias hicieron que Pedro Sánchez se convirtiera en el nuevo inquilino de la Moncloa tras casi siete años de Gobierno conservador.Como primer efecto de la derrota de en la moción de censura, RajoyEn el Comité Ejecutivo Nacional del PP, anunció una Junta Directiva Nacional para preparar su relevo y que no promoverá cambios ni en el partido ni en el grupo parlamentario. "Seguiré con vosotros. No me imagino mi vida fuera del Partido Popular"se despidió anunciando, además, "lealtad" a la persona que asuma las riendas del partido.En dicha junta,el congreso de su sucesión en la presidencia del partido. Los candidatos mejor ubicados para asumir este cargo son la ex vicepresidenta del Gobiernoy el presidente de la Xunta de Galicia,, pero ninguno ha dado todavía un paso claro.