La editorial de 'Fariña' estudiará pedir una indemnización por los cuatro meses de secuestro del libro

Publicada el 22/06/2018 a las 16:00 Actualizada el 22/06/2018 a las 20:32

Fariña, el libro sobre el narcotráfico en Galicia escrito por el periodista Nacho Carretero, ya puede venderse de nuevo en España. Este viernes, la Audiencia Provincial de Madrid levantó el secuestro cautelar que había dictado en febrero a raíz de la denuncia interpuesta por el exalcalde de O Grove, Alfredo Bea Gondar, por lo que la obra volverá a las librerías de manera inmediata. Pero cuatro meses de prohibición han supuesto una importante pérdida económica para la editorial de Fariña, Libros del KO, y por ello ahora la empresaFue este viernes por la mañana cuando la justicia decidió estimar el recurso de apelación de Carretero y Libros del KO yadoptadas a través de un pronunciamiento que, no obstante, no es aún la sentencia que resolverá de manera definitiva la denuncia presentada por Bea Gondar al entender que Fariña lesiona su derecho al honor. Si no hay sorpresas, dicho fallo se conocerá en las próximas semanas, y será entonces –y siempre y cuando la Audiencia Provincial de Madrid desestime la demanda– cuando la editorial y el autor podrían exigir una compensación por los beneficios que han dejado de obtener a causa del secuestro.Un portavoz de Libros del KO explica aque, una vez conocido el levantamiento de las medidas cautelares contra Fariña, se reunirán con sus abogados para valorar la posibilidad de pedir una indemnización a Bea Gondar. Por lo pronto, si la sentencia final desestima la demanda del exalcalde de O Grove,que la justicia exigió a Bea Gondar cuando fue secuestrado el libro.Pero la cantidad que han dejado de ingresar Libros del KO y Carretero podría ser mayor, y eso es lo que va a calcular en los próximos días el equipo jurídico de la editorial. "También tenemos que ver si tenemos base para reclamar, porque el cálculo [de lo perdido] es difícil" explica la editorial, que afirma que la parte más sencilla es calcular el número de libros que podrían haberse vendido, el año en el que se publicó Fariña.El problema es que el estreno de la serie televisiva basada en Fariña coincidió con el secuestro de la obra e impidió que su éxito se tradujera en un más que probable aumento de las ventas de la editorial. "No sabemos lo que nos hubiera supuesto la serie en aumento de ventas, y el problema es que para calcularlo, señala un portavoz, que sin embargo no descarta ninguna posibilidad.Aún no hay fecha para conocer la sentencia, si bien en el juicio celebrado el jueves la Fiscalía se mostró a favor de desestimar la demanda de Bea Gondar al considerar que su aparición en el libro no vulnera su derecho al honor. El propio Carretero se mostraba "muy optimista" sobre el sentido del fallo en una entrevista concedida a este diario tras la vista. "Lo que escribimosy lo demás es desviar el foco. Veremos cual es la decisión final de la jueza", señaló.