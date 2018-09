Sánchez defiende un "referéndum" por el autogobierno para Cataluña , no por la independencia

Publicada el 03/09/2018 a las 09:49 Actualizada el 03/09/2018 a las 11:05

"Ley y diálogo"

El presidente del Gobierno,, ha defendido hoy la celebración de un "referéndum" en Cataluñay ha asegurado que lo que está en juego hoy en esta comunidad autónoma "no es la independencia, sino la convivencia".Pedro Sánchez respondía así durante una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press. Al ser preguntado si el presidente catalán defiende el referéndum como única solución, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que "sin duda alguna es un referéndum por el autogobierno, no por la autodetermianción".Sánchez también ha defendido el artículo 155 de la Constitución y ha asegurado que se trata de un "instrumento perfectamente constitucional y legítimo para poder volver a reubicar a Cataluña en el Estatuto y en la Constitución". No obstante, considera que no se han producido las circunstancias para, aunque sí ha precisado que "en el momento en el que se produzcan, el Gobierno de España lo hará".El presidente del Gobierno,, ha recordado hoy a la Generalitat de Cataluña quepara realizar su trabajo, después de las reiteradas peticiones que se están realizando desde el Ejecutivo catalán y el independentismo para que el ministerio público cambie la calificación y no acuse de rebelión a los soberanistas presos.Así lo ha asegurado el jefe del Ejecutivo español durante una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha dejado claro que el Gobierno tiene que respetar la autonomía del poder judicial, que la autonomía de la Fiscalía General está recogida en la Constitución y que lo importante para resolver la situación es