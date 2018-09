Santamaría anuncia a Casado que abandona la política

Publicada el 10/09/2018 a las 14:30 Actualizada el 10/09/2018 a las 15:43

La exvicepresidenta del Gobierno,dice adiós a la política. Así se lo ha traslado este lunes al líder del PP, Pablo Casado, en una reunión de aproximadamente una hora de duración que ambos mantuvieron la sede del PP La semana pasada, su ausencia en la reunión del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso dio pie a todo tipo de rumores sobre su futuro. Ese mismo día, el jueves, ella defendió que había avisado con anterioridad de que no iba a asistir porque se le solapaba con otros asuntos. No obstante, no ocultó que tenía prevista una reunión con CasadoLa información fue adelantada por la agencia Efe. En un comunicado, la derrotada del congreso extraordinario que puso fin a la era de Mariano Rajoy en la dirección del PP , anuncia su decisión de"Es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como mi familia y para mí", justifica.Esta decisiónHa sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza", puede leerse en el comunicado.Santamaría tiene también palabras para Casado, que la venció en el cónclave del pasado julio. "Al Presidente del Partido Popular le he transmitido en privado, y desde aquí lo hago en público, mis mejores deseos de éxito en esta nueva etapa de nuestro partido., añade.La exmano derecha de Rajoy en el Gobierno, recuerda también a su jefe, que ya ha obtenido plaza para incorporarse al Registro Mercantil en Madrid. "He tenido el honor de trabajar con el Presidenteen una gran tarea política que culminó en un Gobierno que supo sacar a nuestro país de la mayor crisis económica de su historia reciente y cuyo pulso no tembló a la hora de defender la unidad de España y los derechos de todos los españoles", dice.Por su parte, el líder del PP reaccionó al anuncio tras la reunión en su cuenta de la red social de Twitter.