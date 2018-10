El 61% de los españoles cree que los jóvenes vivirán peor que sus padres

Publicada el 05/10/2018 a las 06:00 Actualizada el 04/10/2018 a las 19:49

Desánimo en torno a la generación milenial. La gran mayoría de los españoles se muestran profundamente pesimistas sobre el futuro de los jóvenes de entre 18 y 37 años, a los que sitúan, junto con los mayores de 65 años, como la generación que ha vivido o vivirá con mayores dificultades. En concreto, más de la mitad de la ciudadanía considera, según recoge el informe Las perspectivas vitales de los jóvenes, una investigación del observatorio My Word realizada en el marco del proyecto Genera y presentada este jueves por la Foundation for European Progressive Studies y la Fundación Felipe González. A lo largo de 55 páginas, el estudio [consultar aquí en PDF] describe una desesperanza generalizada en torno a la desigualdad socioeconómica o el empleo, pero también refleja unLos españoles pintan negro el futuro de los jóvenes. Todas las generaciones, salvo la X –de 38 a 52 años–, les sitúan como el grupo al que le espera un peor porvenir. De hecho,–una muestra que supera las 2.400 personas– considera que tendrán una vida "algo o mucho" peor que la de sus padres, frente al 24,1% que creen que mejorarán algo o mucho respecto a sus progenitores. “El sexo, la edad, el voto, el nivel socioeconómico y la situación habitacional están asociadas con esta percepción”, señala el informe realizado tras el sondeo, que sitúa a “mujeres, personas de más de 24 años, votantes de Unidos Podemos,” como las más pesimistas de cara al futuro de los jóvenes.Para la socióloga Belén Barreiro, directora de MyWord y autora del estudio, la percepción que arroja la investigación. “En España el desánimo está justificado porque, si comparas cómo vivían hace treinta años y cómo viven ahora, es el país en el que los jóvenes han ido a peor mientras que los mayores han ido a mejor”, asevera la expresidenta del CIS. En conversación con, Barreiro explica que, a diferencia de Estados como Noruega, donde todas las generaciones progresan, o Alemania, donde todos están estancados “pero tirando hacia el progreso”, en el caso de nuestro país –como también sucede en Italia y Grecia– “los jóvenes van a peor y los mayores a mejor”. “Eso, que es lo que se ve finalmente en la encuesta”, completa la socióloga.Principalmente, los encuestados se muestran muy pesimistas en relación con la economía y la política. Así, la desigualdad económica, la capacidad de comprar o alquilar una vivienda, la situación política o la calidad y seguridad del empleo fueron las cuestiones menos señaladas cuando se preguntó a la muestra por los “aspectos de la vida” en los que los jóvenes mejorarían en comparación con sus padres. Sin embargo, los españolesEn este sentido, creen que mejorarán respecto a sus progenitores en cuestiones como el acceso a la información, el acceso al ocio y la cultura, la libertad para elegir la vida que quieren tener, la desigualdad entre hombres y mujeres o la conciliación entre la vida personal y laboral.Cuestionada por ese optimismo en áreas sociales, la directora de MyWord se muestra contundente: “Cuando la sociedad dice que los jóvenes lo tienen o lo van a tener peor que sus padres, lo que está haciendo es”. Sin embargo, añade Barreiro, eso no quita que todo el mundo reconozca la mejora de la generación milenial respecto a sus padres “en términos de libertades, tolerancia, capacidad para informarse o para viajar u oportunidades”. “Eso también es un reconocimiento”, completa la expresidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que sentencia: “Al final, es una generación que pierde un posicionamiento social pero que gana en derechos civiles y políticos”.Los pesimistas con el futuro de los jóvenes responsabilizan a los gobiernos, a la situación en clave internacional y a las instituciones europeas de ello. Así, un 93,7% cree que “mucha o bastante” culpa de este negro porvenir es de las políticas aplicadas por los diferentes Ejecutivos españoles. No obstante, no cargan solamente contra ellos. El 89,7% también sitúa gran parte de responsabilidad en el contexto global, marcado por la crisis económica mundial y la globalización. Y un 82% considera también que la culpa es de las políticas de la Unión Europea . “En todas las generaciones se señalan las políticas de los Gobiernos de España y el contexto internacional como los principales responsables. Además,”, apunta el estudio.Preguntados por las causas principales que explican por qué los jóvenes no vivirán mejor que sus padres, la mayor parte de la muestra pone el foco en la mala calidad del empleo juvenil, en las altas tasas de paro, en el sistema de pensiones, en el aumento de la desigualdad socioeconómica y en el deterioro de las instituciones y la calidad democrática,y el recorte de libertades. Por el contrario, entre las razones menos mencionadas para explicar el oscuro futuro de la generación milenial se encuentran la existencia de políticas que favorecen más a los mayores, la falta de ahorro entre los jóvenes, el impacto de la inmigración o el aumento de la inseguridad, opciones que sólo marcaron el 8,7%, el 18,2%, el 20,8% y el 24,3% de los encuestados, respectivamente.“Aunque no existe un fuerte consenso, la ciudadanía considera que las políticas públicas prioritarias para fomentar que los jóvenes de hoy tengan una vida mejor que sus padresLe siguen la educación, la lucha contra la desigualdad económica y de género y el asegurar sus pensiones”, señala el informe. En cuanto a la distribución por afinidad política, el estudio apunta que empleo y educación “son áreas prioritarias independientemente del tipo de votante”. “La lucha contra la desigualdad, tanto de género como socioeconómica,, mientras que las políticas de apoyo a la natalidad lo son del centro derecha”, sentencia.La investigación de MyWord también desvela que, “probablemente por las circunstancias que les ha tocado vivir”, los jóvenes españoles “, valorando más que las generaciones anteriores aspectos relacionados con el disfrute de la vida”. Ahora, se considera que aprecian más el disfrutar de tiempo de ocio, el ser libre, el vivir experiencias únicas o el trabajar en lo que les gusta. En el extremo contrario se encuentran cuestiones como casarse, tener hijos, ahorrar, luchar por los desfavorecidos o tener calidad de vida durante la jubilación.