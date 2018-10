Villarejo vuelve a desmarcarse de las "lamentables" filtraciones y exige al juez que las investigue

Publicada el 22/10/2018 a las 12:45 Actualizada el 22/10/2018 a las 12:46

Desprotegiendo el honor del comisario

El abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha reiterado que su clientey ha exigido al juez del caso, Diego de Egea, que las investigue, ya que supone un "quebrantamiento" y "violación" del secreto sumarial y lleva a realizar "juicios paralelos".En un comunicado, Antonio José García Cabrera, abogado del expolicía, ha vuelto a afirmar que "en modo alguno"en ninguna de las lamentables filtraciones que se vienen produciendo, sólo a partir del volcado de los soportes digitales intervenidos, a los que hasta hoy sigue sin tener ninguna clase de acceso, pues sólo han tenido acceso el juez instructor, la Fiscalía Anticorrupción y efectivos del Cuerpo Nacional de Policía ".En este sentido, ha denunciado que "y, en todo caso, interesada de conversaciones y materiales que no afectan a la causa o que todavía no se han encontrado" en los registros practicados por la Policía "laminan de forma irremediable e intolerable los derechos" de Villarejo para "defenderse con todas las garantías".Por un lado, opina que dichas filtraciones llevan a que "no pocos" representantes políticos efectúen ", vulnerando el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo", ya que considera que con estas declaraciones se quiere "alcanzar la conclusión de que el investigado es culpable y ya hubiera sido condenado en una sentencia firme"."Es inadmisible que, sin conocimiento de causa, los citados representantes públicos estén efectuando valoraciones sobrede las actuaciones pretendidamente atribuidas a José Manuel Pérez Villarejo, sin contraste alguno de la veracidad de las imputaciones e insinuaciones y, peor, sustituyendo, mediante una versión opinativa y caprichosa de los hechos, los resultados de las propias actuaciones judiciales", ha lamentado el abogado.A su juicio, esto hace quedel comisario jubilado "a través de manifestaciones infundadas y desmesuradas que están siendo analizadas por si pudiesen acarrear".Y, en segundo lugar, subraya que las filtraciones suponen el "quebrantamiento y violación" delque pesa sobre la causa que se investiga en la Audiencia Nacional , circunstancia que hace que Villarejo "no pueda defenderse"."Por ello, el juez instructor, como se le ha solicitado por parte de la defensa, está en la obligación de investigar a fondo si algún funcionario público está incumpliendoel contenido de las diligencias de un sumario declarado secreto a cualquier persona", ha explicado García Cabrera.