Gobierno y PP acuerdan que el conservador Manuel Marchena sea el nuevo presidente del CGPJ

Publicada el 12/11/2018 a las 09:11 Actualizada el 12/11/2018 a las 11:36

Cambiará el 'formato de trabajo'

Rivera critica el pacto

El PNV respalda el sistema de elección de vocales

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,, será el nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial , en virtud de un pacto alcanzado por el Gobierno y el PP, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.Marchena iba a presidir el juicio a los líderes del procés en el Supremo , y fue propuesto por el PP como candidato a presidir el CGPJ. En base a este acuerdo, el Consejo contará con, de 11 a 9, de los 20 sillones que integran este órgano.Tras las negociaciones del fin de semana, el Partido Popular ha consentido que el sector conservador esté en minoría del nuevo CGPJ, con sólo 9 de los 20 miembros, a cambio de que el presidente fuera Manuel Marchena. Según fuentes gubernamentales, el acuerdo ha priorizado que no se bloqueara en este momento la renovación del CGPJ, tras la crisis del Supremo por el asunto de las hipotecas . Este lunes finalizaba el plazo otorgado en el Congreso para que los grupos presentasen sus candidatos a la renovación del órgano de gobierno de la Justicia.La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , ha explicado este lunes que en la renovación del Consejo General del Poder Judicial se va a cambiar el "formato de trabajo" del órgano de gobierno de los jueces y que este nuevo formato será más importante que quién presida el CGPJ."Lo importante no es quién va a presidir. Lo importante es quién va a estar", ha dicho en una entrevista de Europa Press. Calvola figura de Marchena, pero ha recordado que es el magistrado que iba a presidir el juicio a los líderes soberanistas catalanes y que, presidiendo el CGPJ, "no puede hacerse cargo del caso".El líder de Ciudadanos, Albert Rivera , ha criticado este lunes que el pacto alcanzado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a su juicio, da la mayoría en el órgano a Podemos, algo que ha achacado al PP.De esta forma, Rivera ha censurado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los conservadores para renovar el Consejo y que dará la presidencia al magistrado Manuel Marchena.En una entrevista en Telecinco , ha tildado el acuerdo de, ya que achaca al PP haber aceptado que Podemos "tenga la mayoría" en el órgano. A la formación de Pablo Iglesias le critica que protestara frente al Supremo este fin de semana, por el asunto del impuesto de las hipotecas, y ahora "pongan a dedo a jueces".El coordinador del grupo del PNV en el Parlamento Vasco,, ha afirmado que el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, ya que la cuestión "no es que los jueces tengan ideología", sino que "subordinen su trabajo a esa ideología, y eso es lo que lamentablemente está sucediendo".El parlamentario jeltzale ha insistido en lo adecuado de que sean los representantes de los ciudadanos los que elijan "la organización del gobierno de los jueces", ya que, de esa manera, en su opinión, "al ser el Parlamento la representatividad directa de los ciudadanos, eso debería unir directamente a los ciudadanos y al poder judicial".