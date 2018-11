Publicada el 23/11/2018 a las 12:47 Actualizada el 23/11/2018 a las 13:44

El PP apoya el veto del acuerdo"deshonroso"

"Sánchez se enteró por la prensa"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha negado este viernespara "patrioterismos extranjeros" en relación a Gibraltar. Por su parte, El presidente del PP, Pablo Casado , ha trasladado su "apoyo" parapara España, aunque éste "llegue tarde y mal".Iglesias ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en la Cadena Ser , recogida por Europa Press, al ser preguntado si "España debe negarse a decirsi no está claro qué va a pasar con Gibraltar".La pregunta se refería a la posición manifestada por Pedro Sánchez sobre el tratado del Brexit que se negocia en la Unión Europea con la previsión de que se firme el próximo domingo. El presidente del Gobierno ha dejado claro que España vetará los acuerdos si no se precisa que cualquier relación futura de Gibraltar con la UE deberá ser negociada. Es decir, que no podría ser pactada directamente entre los negociadores de la UE y Londres.Pablo Iglesias ha explicado que ayer escribió al jefe del Ejecutivo al respecto y fue "muy claro". "Para defender a la gente trabajadora del Campo de Gibraltar puede contar. Para patrioterismos extraños, no", ha apostillado.En este sentido, ha insistido en que el presidente del Gobierno contará con el apoyo de Podemos "para defender a la gente dede nuestro país, con situación de paro del 70%, situación grave para clase trabajadora". "Para defender a esa gente puede contar con nuestro apoyo", ha remachado el secretario general de Podemos.El presidente del PP, Pablo Casado, ha censurado la "irresponsabilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la negociación sobre el estatus de Gibraltar en el marco del tratado para la salida de Reino Unido de la Unión Europea si bien ha trasladado su "apoyo" para vetar cualquier acuerdo "deshonroso" para España, aunque éste"No sé si estamos a tiempo dadade Pedro Sánchez y del ministro de Exteriores, Josep Borrell , de salvar la honra pero sí digo que el PP no va a tolerar ninguna humillación a España", ha afirmado tras remarcar que le da "miedo y pena" que el país "este manos de esta gente del PSOE, donde todo son mentiras y mediocridad".El vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto , ha señalado este viernes en Sevilla que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se enteróde que Gibraltar estaba fuera del acuerdo del Brexit" porque "está ocupado en otras cosas que no son importantes" y "ahora trata de solucionarlo".De este modo, Maroto ha afirmado que cuando un presidente del Gobierno de España "está todo el día ocupado con los socios del gobierno queEspaña, no tiene tiempo para enterarse de los problemas reales de los españoles y sus inquietudes"."Sánchez se enteró por la prensa de que Gibraltar estaba fuera del acuerdo del Brexit y ahora", abunda Maroto, que asegura que el PP "ha dicho por activa y por pasiva que esta es una oportunidad histórica y que el presidente Sánchez no puede defraudarnos a todos los españoles simplemente por ni siquiera haberlo intentado y simplemente por haber estado ocupado en otras cosas que no son importantes".