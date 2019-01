Rivera y Casado le muestran su apoyo a Guaidó a través de conversaciones telefónicas

Publicada el 25/01/2019 a las 09:39 Actualizada el 25/01/2019 a las 11:21

Rivera muestra su apoyo y el de millones de españoles

He podido hablar con el presidente @jguaido y le he mostrado mi apoyo y el de millones de españoles para que lidere una transición demócratica, que devuelva la dignidad y la voz al pueblo venezolano. No pararemos hasta conseguir que Sánchez tenga que reconocer su legítimidad — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 24 de enero de 2019

Casado, en busca del reconocimiento de la UE

He hablado con @jguaido para coordinar la actuación del @EPP para el reconocimiento en la UE de su Presidencia y el reforzamiento de las sanciones a la dictadura de Maduro. Y seguiremos exigiendo al Gobierno de España que actúe a favor de la democracia y la libertad en Venezuela. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 24 de enero de 2019

Aznar critica el "abandono de liderazgo"

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela,, se proclamó este miércoles presidente del país en el marco de las manifestaciones opositoras contra el Gobierno de Nicolás Maduro . El anuncio desencadeno de forma inmediata una ola de reconocimientos de los países de la región y de la comunidad internacional a través de las redes sociales. En España, los lideres de Ciudadanos, Albert Rivera , y del PP, Pablo Casado , han mantenido por separadopara mostrarle su apoyo y han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que se posicione; demandas a las que se ha sumado el ex presidente del Gobierno, José María Aznar , quien ha criticado eldel Ejecutivo español.El presidente de Ciudadanos , Albert Rivera, ha mantenido una conversación este jueves con el jefe de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, después de que este se haya autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela."Le he mostradopara que lidere una transición democrática, que devuelva la dignidad y la voz al pueblo venezolano", ha escrito Rivera en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.El líder de la formación naranja ha asegurado a Guaidó que su partido no parará "hasta conseguir" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconozca laEste mismo jueves, Rivera ha reclamado a Sánchez que no demore su apoyo al autoproclamado presidente venezolano pory que ponga ya España "donde se merece, en la dignidad, la democracia y el liderazgo europeo del reconocimiento al presidente Guaidó".En concreto, la iniciativa presentada en el Congreso por Ciudadanos pretende que la Cámara Baja reconozca a Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, "como ya han hecho los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de varios países de América Latina", así como que exprese "el apoyo de España a la apertura de unque devuelva la voz a los ciudadanos de Venezuela mediante la celebración de unas elecciones legítimas de acuerdo con el orden constitucional"El presidente del PP , Pablo Casado, se hablado por teléfono este jueves con el autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó para coordinar la actuación del Partido Popular Europeo (PPE) para el reconocimiento de su Presidenciay para reforzar las sanciones "a la dictadura" de Nicolás Maduro.El portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha enviado este jueves unaal presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y a todos los eurodiputados pidiendo a la UE que reconozca "inmediatamente" a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.Para ello, ha reclamado ya un debate y que se vote unaal respecto durante el Pleno que el Parlamento Europeo celebrará la próxima semana en Bruselas. En este sentido, ha defendido la necesidad de acabar con "la tiranía" de Nicolás Maduro y "ayudar al pueblo venezolano a recuperar la libertad y la democracia de una vez por todas".En la misma línea, el líder del PP ha reiterado su exigencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que reconozca a Guaidó. "Seguiremos exigiendo al Gobierno de España que actúe a favor de la democracia y la libertad en Venezuela", ha escrito en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.El expresidente del Gobierno José María Aznar ha criticado eldel Ejecutivo de Pedro Sánchez por no adoptar una posición sobre el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y no haber fijado la postura común de la UE. "El Gobierno hace una dejación de funciones y la UE llegará tarde", ha advertido.Según ha explicado Aznar en declaraciones a Onda Cero , recogidas por Europa Press, España tiene unaen el seno de la UE y en asuntos relativos a Iberoamérica suele liderar las iniciativas."La posición de la UE tiene mucho que ver con lo que diga España. Como España no tiene posición, la UE no la fija, y llegamos tarde. El Gobierno hace unay la UE llegará tarde", ha subrayado, criticando el "abandono de liderazgo lamentable" de Sánchez en este asunto.A juicio de Aznar, la falta de reflejos del Gobierno con este tema se debe a que no tiene ". "España tiene que promover unas elecciones libres convocadas por Guaidó. En eso consiste tener liderazgo, no en estar perdiendo el tiempo y en estar haciéndose fotografías", ha indicado, criticando el papel de Sánchez, dado que esta crisis ha coincidido con su presencia en el Foro de Davos Bajo su punto de vista, Sánchez debería hablar con Estados Unidos y con los países iberoamericanos para elaborar unapara presionar más a Nicolás Maduro.En este punto, el exmandatario popular ha criticado que los intentos de diálogo, lo que proponer por el momento el Ejecutivo, han resultado un fracaso en Venezuela. "Todos los procesos, empezando por el que inició José Luis Rodríguez Zapatero , eran unde Nicolás Maduro", recalca.Igualmente ha criticado que, durante su mandato, el presidente estadounidense Barack Obama restableciera relaciones con Cuba. "Reconocer diplomáticamente a Cuba sin establecer condiciones para la presencia de Cuba en Venezuela ha sido un", ha criticado Aznar.Entiende el expresidente que los cambios de gobierno que se han vivido los últimos años en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, Colombia o Paraguay han producido una situación, sin que España haya jugado un papel.