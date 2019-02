España reconocerá este lunes a Juan Guaidó como presidente de Venezuela para que organice las elecciones

Publicada el 03/02/2019 a las 12:14 Actualizada el 03/02/2019 a las 13:42

Francia ajusta el plazo

La UE será coanfitriona

El Gobierno español reconocerá este lunes al presidente de la, Juan Guaidó, como presidente encargado para que organice la convocatoria de elecciones, ya que este domingo termina el plazo de ocho días que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , fijó el sábado pasado en una comparecencia pública, según recoge Europa Press.Sánchez, de manera coordinada con los Gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido, avanzó que España reconocería formalmente a Guaidó si Nicolás Maduro no convocaba elecciones en un plazo de ocho días. Los cuatro países fueron un paso más allá que el, donde las reticencias de varios países impidieron una posición conjunta en ese sentido. "No buscamos poner o quitar gobiernos en Venezuela, queremos democracia y elecciones libres y transparentes con las garantías necesarias para que un Gobierno represente al pueblo venezolano", fueron las palabras de Sánchez.Ahora, está por ver cómo se plasma este reconocimiento y en qué se traduce. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, no respondió este viernes, en el Consejo de Ministros, a la pregunta de si el Ejecutivo aceptará a unnombrado por Guaidó.En línea con las posiciones expresadas por los gobiernos, se espera quereconozcan a partir de este lunes a Guaidó. Portugal, Polonia, Bélgica y Países Bajos también se han sumado este ultimátum, aunque se espera que "otros" también reconozcan a Guaidó, entre ellos Dinamarca y República Checa.En cambio, Italia, Austria, Grecia, Chipre y Eslovaquia se encuentran entre los países que rechazan un reconocimiento explícito al presidente de la Asamblea, mientras que Luxemburgo ha insistido en la necesidad de sopesar "las consecuencias jurídicas" y Suecia ha descartado un reconocimiento expreso atendiendo al principio de que, han explicado a Europa Press varias fuentes diplomáticas. Suecia planteó a sus socios europeos una fórmula de compromiso para "aceptar el papel de Guaidó en su capacidad institucional como presidente de la Asamblea Nacional para avanzar en los preparativos de elecciones libres y justas", propuesta que únicamente. De este modo, la alta representante de la UE , Federica Mogherini, dejó en manos de los Estados la cuestión del reconocimiento.La ministra francesa para Europa, Nathalie Loiseau, ha ratificado que elreconocerá al presidente de la opositora Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como legítimo presidente del país si el mandatario Nicolás Maduro no anuncia elecciones presidenciales antes del domingo por la noche."La elección del señor Maduro fue una farsa. Si esta noche no se compromete a celebrar, consideraremos al señor Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela", ha declarado la ministra en declaraciones al programa 'Le Grand Jury', de RTL.Loiseau ratifica y concreta el momento límite de ocho días concedido el pasado sábado porpara la convocatoria de nuevos comicios a la Presidencia en Venezuela, una idea que Maduro ha rechazado.En su lugar, Maduro anunció este sábado la convocatoria de una consulta nacional a través de "cabildos bolivarianos abiertos" para proponer el adelanto de las elecciones legislativas. "Vamos a elecciones parlamentarias", ha asegurado. "Estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo", ha añadido en un masivoen Caracas.La UE se ha sumado como coanfitriona a la reunión delque se celebrará el próximo jueves, 7 de febrero en Montevideo en un principio a iniciativa de México y Uruguay, dos de los principales países latinoamericanos que se han negado a reconocer a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.En un comunicado conjunto de la, Federica Mogherini, y del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ambos anuncian que Uruguay y la UE "coorganizarán la reunión inaugural del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela" y especifican que la reunión se convoca a nivel de ministros.La UE ya se sumó al Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela el 31 de enero para "contribuir a crear las condiciones para unque habilite a los venezolanos para decidir su propio futuro mediante la celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles conforme a la Constitución del país".En la reunión estarán representados la UE y ocho de sus países miembros: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido, así como Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay por parte latinoamericana., país con el que inicialmente se contaba, finalmente ha rechazado participar."Primero se tienen que poner", explicaba recientemente el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. "No queremos que los extranjeros intervengan en asuntos que competen a los mexicanos. Por eso debemos también ser muy cuidadosos de no intervenir. Para que otros no intervengan", argumentaba López Obrador.