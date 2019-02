Publicada el 10/02/2019 a las 15:57 Actualizada el 10/02/2019 a las 17:17

"Colón ha dicho no a Pedro Sánchez"

Lo que no pudo ser en Andalucía sí ha podido ser en Madrid. Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera, regaló este domingo a las hemerotecas la foto que evitó a toda costa en las negociaciones que culminaron con Juanma Moreno (PP) como presidente de la Junta de Andalucía:. Quizá por ello al líder del partido naranja se le vio poco cómodo.Fuentes del PP y de Vox conocedoras de la organización de esta concentración destacan que el acuerdo inicial era que sólo los líderes de los siete partidos asistentes —PP, Cs, Vox, UPN, PAR, Foro y UPyD— y de algunas asociaciones subieran al escenario. Pero junto al presidente del Cs subieron otros de sus compañeros y se cambió el guion de la foto. Por ello, Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal (Vox) aparecieron también rodeados de las direcciones de sus partidos.Con esto, Rivera no evitó la foto. Pero sí aparecer en el escenario pegado a Abascal. A diferencia del líder del PP, él no saludó al de Vox.Quien no subió al escenario fue Manuel Valls, candidato a la Alcaldía de Barcelona al que apoya el partido de Rivera. El político francés esquivó la imagen con el fin de no aparecer retratado junto a los ultraderechistas de Vox. Valls ha sido muy crítico con el partido de Abascal, pero no ha tenido problema en manifestarse hoy junto a la ultraderecha.Al término de la concentración, desde el PSOE se la tildó de "fracaso". Y desde el PP, se esforzaron en contrarrestar esta tesis. "Hoy Colón le ha dicho 'no' a Pedro Sánchez. Ha dicho 'basta' a tanta mentira, a tanta humillación. Hoy Colón le ha dicho a Sánchez que con la democracia española no se juega, que la unidad nacional no se trocea para venderla al mejor postor. Hoy Colón ha demostrado, una vez más, que los españoles están muy por encima de su Gobierno", subrayaron fuentes de la dirección nacional del PP."Por mucho que el Gobierno trate de manipular y minimizar la concentración de hoy, por mucho que el CIS diga que fueron cuatro los concentrados en Colón y emplee todas sus herramientas de manipulación para reducir lo vivido hoy, lo cierto es que en Colón se ha escuchado un clamor que le dice a Sánchez que es tiempo de elecciones y no de manipulaciones", añadieron las citadas fuentes.Los conservadores creen que "miles de españoles" exigieron este domingo unas elecciones "inmediatas" para que "de una vez por todas sean los españoles los que decidan su futuro y no un presidente que hace tiempo perdió el respeto por la Constitución"."Si aún queda algo de respeto en Moncloa, el presidente del Gobierno debería salir hoy mismo a pedir disculpas por sus pactos humillantes y anunciar la convocatoria inmediata de elecciones. Hoy, Colón ha lanzado un mensaje claro a los secesionistas y sus aliados: España no está venta", considera en el partido liderado por Pablo Casado.