Publicada el 15/02/2019 a las 18:42 Actualizada el 15/02/2019 a las 19:03

La familia de Francisco Francoel acuerdo aprobado este viernes por el Consejo de Ministros que ordena la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. El recurso solicitará "medidas cautelarísimas" buscando la paralización inmediata del procedimiento, avanzan fuentes del entorno de la familia, según informa Europa Press.También la Fundación Nacional Francisco Franco y la Abadía benedictina que custodia la Basílica del Valle de los Caídos recurrirán al Supremo en sentido similar a la familia. La intención, avanzan las fuentes consultadas, es presentar estos recursos antes de que venza el plazo deque el Gobierno ha dado a la familia para que elija una ubicaciónde la catedral de La Almudena para reinhumar los restos del dictador.El Ejecutivo apara prohibir llevar los restos de Franco a la cripta de La Almudena y ha pedido a la familia que busqueque no presente estos problemas. Si la familia no se presta a señalar otro emplazamiento, el Consejo de Ministros decidirá dónde se llevarán los restos del dictador.La familia en cambio, que ha emprendido unapara frenar la exhumación, no está dispuesta a renunciar a La Almudena, donde posee unasy está enterrada la única hija del dictador, Carmen Franco Polo.Las partes aún no han tenido acceso al acuerdo motivado del Gobierno que piensan recurrir pero en cuanto puedan estudiarlo con detalle se pondrán a preparar los recursos. Lasque se disponen a solicitar implican que el Supremo tiene que resolver sin tener que dar audiencia a las partes, por lo que el plazo de respuesta es muy corto.En caso de que estas medidas se rechacen, la familia aún tendría margen para insistir en la paralización del proceso. Pero en este segundo caso el tribunal, antes de decidir,