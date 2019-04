Tensa entrevista de Ferreras a Pablo Iglesias, que acusa al periodista de ser "uno de los principales protectores de Eduardo Inda"

Publicada el 09/04/2019 a las 17:02 Actualizada el 09/04/2019 a las 19:08

ha realizado este martes en Al Rojo Vivo, en laSexta, una entrevista en directo al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la que se han vivido momentos de tensión a cuenta de las últimas informaciones sobre laque pretendía fabricar pruebas contra la formación morada. El detonante ha sido la reproducción de las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista de este mismo martes para el canal 24 Horas de TVE en las quepor sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación a las cloacas del Estado: "Fue el Gobierno el que le protegió cuando se ha sentido inquieto". Para Pablo Iglesias, las palabras de la vicepresidenta demuestran que el PSOE "no entiende lo que significa ser Gobierno" porque el "enemigo" común de PSOE y Podemos "son las cloacas". "Un Gobierno no puede decir que se tienen quey proteger a quien, según el Ministerio del Interior , necesita protección", ha espetado.Iglesias ha comenzado a detallar. Así, se ha referido a una " pata política " a través del Gobierno del Partido Popular ; " una pata policial ", a través de "policías corruptos"; y la que ha definido como la más importante: "Una trama mediática-criminal , donde están", que publicó documentos falsificados, según ha denunciado el secretario general de Podemos. "Información falsa fabricada por el equipo de Villarejo", ha agregado Iglesias. Cuando Ferreras ha querido reconducir la entrevista, Iglesias ha criticado el espacio que se le ha dado a Inda en laSexta: "No es nada oculto. Te lo voy a decir a la cara, tú eres uno de los principales protectores de Eduardo Inda, Antonio, y te lo digo con mucho dolor".Iglesias ha indicando al presentador que "el periodismo está, no para servir al poder. Si hayque pueden controlar a periodistas para que fabriquen informaciones falsas para evitar un Gobierno, el problema no es Podemos, el problema es la democracia española ", ha remachado. "Se han hecho cosas demasiado graves en este país", ha señalado el líder morado, que ha defendido la necesidad de "hablar las cosas para tener una democracia mejor".Ferreras ha defendido que laSexta "" y ha negado que se haya protegido al periodista Eduardo Inda: "A Inda le protegen dos factores: que es un periodista que ha desvelado el 'caso Bárcenas', 'caso Urdangarin' o la 'operación Kitchen'; y la".El director de Al Rojo Vivo ha recordado al secretario general de Podemos que su partido también utilizópor el digital de Eduardo Inda en su estrategia política, y ha enfatizado que desde laSexta se calificó de "falsa" la información sobre un supuesto pago del Gobierno de Nicolás Maduro a Podemos desde el paraíso fiscal de las Granadinas o que los informativos del canal jamás abierron con noticias falsas como las relacionadas cono el denominado informe PISA, otra de las herramientas fabricadas por Villarejo para desacreditar a Podemos.Ferreras ha añadido que tiene "grandes y enormes discrepancias ideológicas" con Eduardo Inda, pero ha advertido de que es uno de los "" con que cuenta la cadena. Asimismo, ha instado a Iglesias a detener su relato al recordarle que "losno pueden decir a un medio quién tiene que estar y quién no".