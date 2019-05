El mapa del poder autonómico: 715 escaños en busca de partido

Manuel R. Marqués

Una de las cuestiones complicadas enes saber quién gana y quién pierde. ¿El resultado de las europeas es relevante para ese veredicto? ¿Alguien se fija en la cifra global de votos y concejales electos en las municipales? ¿Algún cambio (o no) de gobierno autonómico es munición suficiente para armar un discurso victorioso?De las 17 comunidades autónomas, 12 renovarán este domingo sus asambleas legislativas. Las únicas donde no hay elecciones son Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia.. No sólo por la sobrerrepresentación mediática de casi todo lo que ocurre en Madrid, sino porque en esta ocasión concurren tres elementos objetivamente relevantes: el PP podría perder el Gobierno autonómico después de 24 años y ello supondría otro enorme revés para los modelos políticos dese enfrentan por primera vez en las urnas (bien es cierto que uno de ellos es candidato y el otro no) y todo apunta a quede Vox entrará en la Asamblea regional.analiza a continuación algunos datos clave de los 12 comicios autonómicos.

1. ¿Cuántos escaños hay en juego?

El Estatuto de cada comunidad autónoma determina la composición de su Asamblea legislativa.El mayor número de escaños se eligen en, 132, tres más que en las autonómicas de hace cuatro años debido al aumento de población. Las Cortes detendrán 81 diputados, tres menos que en 2015, en este caso por la despoblación que sufre la región. El Parlamento decontará con 70 asientos, diez más que en la anterior legislatura, en este caso como consecuencia de una amplia reforma electoral que modificó entre otras cosas el número de escaños.A continuación, por tamaño, se sitúan las asambleas de(67 diputados),(65),(59),(50),(45),(45),(35),(33) y(33).En total, habrá en juego, diez más que en los anteriores comicios autonómicos.Hay que destacar que tres de estos Palamentos (Madrid, Canarias y Navarra) tendrán un número par de diputados, por lo que en teoría podría producirse un empate que bloquease la elección de presidente. Por supuesto, al mismo resultado puede llegarse en las demás Asambleas si se producen abstenciones. Todas las comunidades prevén la repetición de elecciones si ningún candidato logra al menos una mayoría simple en la segunda votación de investidura, salvo Castilla-La Mancha, cuyo Estatuto prevé que sea nombrado presidente "el candidato del partido que tenga mayor número de escaños"; no obstante, no aclara qué ocurrirá si se produce un empate a escaños.

2. ¿Qué fuerza tienen los partidos en cada comunidad?

de las legislatura que ahora termina. El PP sumaba 250 escaños, el PSOE contaba con 204 y Podemos tenía 105. El partido liderado por Iglesias estaba entonces en su momento electoral más dulce, cuando sólo tenía año y medio de vida.El Partido Popular era la fuerza con más escaños en 8 de los 12 Parlamentos: todos menos, donde se impuso el PSOE;, donde ganó UPN, y, donde Coalición Canaria logró ser el principal grupo.Los socialistas se mantuvieron por delante de Podemos en todas las comunidades autónomas, salvo en, donde se produjo sorpasso en votos, aunque no en escaños. Ambas formaciones lograron siete diputados, aunque los morados consiguieron 1.043 votos más (46.207 frente a 45.164).En cuarto lugar se situó Ciudadanos, que consiguió representación en 9 de las 12 Asambleas: todas menos Canarias, Castilla-La Mancha y Navarra. Sin embargo, quedó muy lejos de Podemos, ya que en total sólo consiguió 43 escaños autonómicos; y, de ellos, 17 estaban en Madrid.. Y en todas, menos en La Rioja, también disfrutó de más escaños (en la Cámara riojana ambas fuerzas obtuvieron cuatro actas).Izquierda Unida, que en aquellos comicios se presentó en todos los territorios por separado de Podemos, sólo consiguió entrar en cuatro Asambleas y sumar nueve escaños: cinco en, dos en, uno eny uno enDe los 705 escaños que se eligieron en esos comicios, 611 fueron para las cinco fuerzas estatales, mientras que partidos nacionalistas o regionalistas obtuvieron 94. En concreto, fueron los siguientes:— En, el Partido Aragonés (PAR) consiguió 6 diputados y la Chunta Aragonesista obtuvo 2.— En, el Foro logró 3 actas.— En, Coalición Canaria sumó 18 escaños, Nueva Canarias obtuvo 5 y la Agrupación Socialista Gomera logró 3.— En, el Partido Regionalista de Cantabria consiguió 12 actas.— En, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) obtuvo 1 diputado.— En, Més logró 9 diputados y el PI-Proposta per les Illes consiguió 3.— En, la Unión del Pueblo Navarro (UPN) sumó 15 escaños, Geroa Bai 9 y EH Bildu 8.Ensólo obtuvieron representación fuerzas de ámbito estatal.En 2015,estaba en retroceso y ello se notó lógicamente en las Asambleas. Ningún partido logró superar la barrera del 40% de los votos, con la única excepción del PSOE en Extremadura, donde alcanzó el 41,5%.Latambién oscilaba mucho según el territorio.superó el 38% de los votos eny el 37% en, mientras que se quedó por debajo del 4% eny no alcanzó el 20% enEn el caso de, además de en Extremadura, sólo consiguió superar el 30% de papeletas en(36,1%). Y se quedó por debajo del 20% de apoyos en(19,7%),(19,5%),(14,1%) y(13,3%).consiguió su mejor resultado en, con un 20,5%, y se acercó a esa cifra en(19,4%) y(18,6%). Los peores registros los obtuvo en(9,7%),(8,9%) y(8,0%).superó la barrera del 10% en cuatro comunidades:(12,5%),(12,1%),(10,5%) y(10,2%). En cambio, ense quedó por debajo del 3% y enno llegó al 5%.obtuvo su mejor resultado con diferencia en, donde alcanzó el 12,1% de votos. En ninguna otra comunidad llegó al 5% de apoyo.

3. ¿Quién controla los Gobiernos?

En ninguno de los doce Parlamentos se produjo una mayoría absoluta, así que fueron necesarios los pactos para la formación de Gobierno.A pesar de que el PP fue el partido con más escaños en ocho Asambleas, sólo logró controlar el Gobierno en cuatro:. En todos los casos gracias al apoyo (Madrid, Murcia) o la abstención (Castilla y León, La Rioja) de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera no quiso entrar en ningún Gobierno, pero sí firmó con el PP pactos de legislatura en Madrid y Murcia.fue presidente castellano-leonés durante toda la legislatura, al igual que el riojano. En Madrid y Murcia, en cambio, estos cuatro fueron mucho más movidos:dimitió tras el escándalo de su máster ytambién se vio forzado a dejar el cargo tras verse implicado en varios escándalos de corrupción.Los socialistas se hicieron con cinco Gobiernos autonómicos. Enlo hicieron como fuerza más votada, mientras que enfueron segundos tras el PP pero sumaron mayorías de izquierda suficientes para ganar la investidura.Esos pactos fueron diversos en cada territorio.logró la Presidencia asturiana gracias al apoyo de los 5 diputados de Izquierda Unida, mientras que Podemos se abstuvo.se hizo con el poder gracias al voto favorable de Podemos, al igual queen Castilla-La Mancha., además del respaldo de Podemos, necesitó los votos de la Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. Yrecibió en Illes Balears el respaldo de Mes y de Podemos.En resumen, salvo en Asturias, Podemos respaldo a los candidatos socialistas en las otras cuatro comunidades. Pero, en agosto de 2017, mediada la legislatura.En las otras tres comunidades gobiernan fuerzas nacionalistas o regionalistas. En, Fernando Clavijo se convirtió en presidente gracias a los votos de su partido (Coalición Canaria) y del PSOE, que firmaron un pacto de gobierno que duró año y medio, hasta diciembre de 2016. Desde entonces gobierna en minoría.Ense convirtió en presidente con el apoyo del PSOE y la abstención de Podemos. Los socialistas entraron en el Gobierno liderado por el Partido Regionalista de Cantabria.En(Geroa Bai) accedió a la Presidencia gracias al apoyo de EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra (donde estaba integrada IU).