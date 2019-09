Casado pide que se aclare la vinculación de Torra con los CDR detenidos

Publicada el 28/09/2019 a las 13:46 Actualizada el 28/09/2019 a las 14:55

Aragonès ha defendido el derecho a la presunción de inocencia

Iceta asegura que la posición de Torra con los detenidos "no es la propia de un gobernante democrático"

Hay partidos que viven del conflicto. Nosotros, en cambio, queremos garantizar la convivencia y solucionar el problema a través del único camino posible: diálogo dentro de la ley. El independentismo debe condenar toda violencia y renunciar a la unilateralidad y a la ilegalidad. pic.twitter.com/byFzou1qsC — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) September 28, 2019

Rivera pide a Sánchez que Torra no siga al frente de los Mossos

Vox acusa a Torra de ser el "jefe intelectual" de los CDR

El presidente del Partido Popular Pablo Casado , ha señalado que es "imprescindible" que se aclare la vinculación del presidente de la Generalitat, Quim Torra , con los CDR detenidos , informa Europa Press. Estas declaraciones responden a la información publicada este sábado por el Abc , en la que se afirma que uno de los integrantes del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la facción supuestamente violenta de los Comités de Defensa de la República,quepara encerrarse en el Parlament. Sin embargo,, ha criticado Casado en su cuenta de Twitter. Por ello, ha pedido que se. "¿Sánchez va a seguir manteniendo sus acuerdos con él allí donde ha entregado el gobierno a los separatistas?", se ha preguntado.Por parte, elde ERC Pere Aragonès , ha afirmado que, y ha destacado que responderán a la sentencia por el proceso independentista con una propuesta. "Cuando nos quieren enfadados en un rincón, que nos radicalicemos en las formas, nosotros les contestaremos con acción política amplia, transversal", ha afirmado Aragonès, que ha defendido queTambién, ha reclamado que, y ha criticado la, ya que fueron "un fiscal y la portavoz del Gobierno (Isabel Celaá)" quienes anunciaron cuándo se haría pública la sentencia por el 1-O. Ha defendido el, frente al intento de, en referencia a la investigación de siete miembros de los CDR investigados por presunto terrorismo.Aragonès ha afirmado que las próximas semanas serán decisivas, y que "ante los intentos de agudizar el conflicto",, como herramienta no para cambiar banderas sino para generar derechos y oportunidades, en sus palabras. Ha defendido que es el momento de retomar el grito('Somos gente de paz'): "La única violencia que ha habido es la del 1-O de la Guardia Civil y la Policía Nacional", ha exclamado entre aplausos de los militantes.El secretario general del PSC Miquel Iceta , ha asegurado que Quim Torra , ante la detención de los siete miembros de los CDRen el caso de que se confirmarse que los detenidos han cometido un delito de terrorismo. A su llegada al Comité Federal del PSOE, Iceta ha señalado que con actitudes como la de Torra. Sin embargo, ha asegurado que el PSC va a seguir "garantizando" la convivencia en Cataluña y el respeto a la legalidad.En relación y en declaraciones a los medios en Ferraz, el socialistapara así poder cambiar el rumbo de Cataluña en "beneficio" de todos y ha recordado que el movimiento independentista ha sido "siempre" un movimiento "pacífico y democrático". "Por lo quepara que nadie pueda hacerle curas equivocadas y que nadie pueda encontrar ningún tipo de justificación en lo que no la tiene. Hay que", ha puntualizado.Por su parte, el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez , acomo los siete detenidos acusados de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos porque "aún está a tiempo de evitar mayores errores".Sánchez ha reconocido que el Gobiernocomo consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, que se espera para este mes de octubre y que "amenaza con recrudecer" la "crisis de convivencia" por la que atraviesa esta comunidad. Tras recordar que cada vez son más quienes, dentro del espacio independentista, interiorizan que la vía unilateral para imponer la independencia es, ha advertido a quienes aún apuestan por la vía de la desobediencia de que su "error" ha sido "total" y su "naufragio, absoluto".Sánchez ha reivindicado la filosofía que el PSOE viene aplicando con el independentismo catalán:El presidente de Ciudadanos Albert Rivera , ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que. "Torra no puede seguir al frente de los Mossos y siendo el representante del Estado en Cataluña", ha señalado Rivera en una publicación en su cuenta de Twitter, después de que el diario ABC publicara que uno de los CDR encarcelado confesó al juez que Torra conocía los planes para encerrarse en el Parlament.Por ello, el líder de la formación naranja ha subrayado que. "Hay que proteger a los ciudadanos de los comandos separatistas", ha sentenciado. "Llevamos meses advirtiendo a Sánchez que no se puede pactar con alguien así", ha tuiteado Rivera. Vox ha acusado al presidente de la Generalitat,que preparaba el comando y "lo iba a facilitar". Así lo ha manifestado este sábado la formación que dirige Santiago Abascal en una publicación en su cuenta de Twitter, después de que ABC publicara que uno de los CDR encarcelado confesó al juez que Torra conocía los planes para encerrarse en el Parlament., ha preguntado Vox. Mientras, ha añadido la formación, el "Gobierno en defunciones abronca a la Guardia Civil". "Esto no es una pesadilla, es la realidad que sufre España", ha lamentado.