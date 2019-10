Publicada el 26/10/2019 a las 13:00 Actualizada el 26/10/2019 a las 16:36

info Libre

16.15.

❗️ Les Joventuts d’Esquerra Republicana regalem bitllets d’AVE a la policia espanyola



‍♂️ Estem farts de brutalitat policial. Que se’n vagin!



Fora les forces d’ocupació: independència! ✊ pic.twitter.com/WPfxl27QPc — Joventuts d’Esquerra Republicana (@JoventRepublica) 26 de octubre de 2019

15.20.

15.15.

14.10.

@Albert_Rivera "Tenemos que quitarles las llaves del poder a todos los que chantajean a España con referéndums de independencia" #CiudadanasEnMarcha

¡No vamos a aceptar que alguien diga que los españoles no somos iguales!

¡Solo juntos somos España! pic.twitter.com/fzY6EePkTp — Ciudadanos (@CiudadanosCs) October 26, 2019

14.05.

️@sanchezcastejon: Es una sentencia sobre unos hechos acaecidos cuando gobernaba el PP. Un poco de corresponsabilidad.



Si no quieren apoyar al Gobierno porque no les sale de dentro, bien. Lo único que pido es que apoyen al Estado, como hizo el PSOE en oposición.#AhoraUnidad pic.twitter.com/WO5iXEhSNJ — PSOE (@PSOE) October 26, 2019

14.00.

@pablocasado_: “Frente a la foto de los socios de Sánchez firmando un manifiesto de autodeterminación, está el Partido Popular con un equipo de experiencia, gestión, concordia y progreso; que se preocupa por lo que nos une y no por lo que nos divide”.#ContigoSumamos pic.twitter.com/JgBEiPQmWW — Partido Popular (@populares) October 26, 2019

13.50.

Més de 700 alcaldes i alcaldesses mostren al Palau de la Generalitat el rebuig a la sentència del TS! @lluis_soler Pres. ACM: "Donar la veu al poble ha de servir per escoltar la veu d’una ciutadania que ja fa massa temps que demana ser escoltada"



INFO https://t.co/N9yRVRhdkQ pic.twitter.com/4CNzoKIC5b — Ass. Cat. Municipis (@ACM948) October 26, 2019

13.45.

13.30.

600 personas acuden a la llamada del @ForoBaleares en apoyo a las FCSE y por la unidad de #España. ¡No estáis solos!#UnidosPorEspaña pic.twitter.com/f8CttwrDhi — Foro Baleares (@ForoBaleares) October 26, 2019

13.15.

Gràcies a les nostres alcaldesses i alcaldes per ser sempre al peu del canó i ser també la veu del carrer!#PobleIngovernable #Municipalisme pic.twitter.com/OJwXVATigx — CUP Països Catalans (@cupnacional) October 26, 2019

13.00.

➡ @AITOR_ESTEBAN: "No ignoramos la gravedad del tiempo que vivimos y nuestra solidaridad con la causa del pueblo catalán así como con los presos políticos ha quedado demostrada. Conocen nuestra cercanía y nuestro apoyo. Hoy mismo estaremos en la manifestación de #Barcelona". pic.twitter.com/vScQGuNrEX — EAJ-PNV (@eajpnv) October 26, 2019

12.40.

Gràcies, alcaldes i alcaldesses, per no retrocedir, per ser-hi sempre. Avui ens trobem aquí per rebutjar una sentència injusta i reafirmar el compromís amb l’exercici del dret a l’autodeterminació. Som un sol poble! pic.twitter.com/PzjgQwp0Do — Pere Aragonès (@perearagones) October 26, 2019

12.35.

12.00.

Ni la repressió, ni les amenaces d’un nou 155, ni les multes, ni la presó, ni les condemnes preventives, ni pels requeriments del TC... Res no ens aturarà: ho tornarem a fer. El nostre compromís amb l’exercici del dret d’autodeterminació ja no té camí de retorn pic.twitter.com/NXW20O0nrl — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 26, 2019

Partidos y entidades independentistas se manifestarán este sábado en Barcelona para expresar de nuevo su rechazo a la sentencia del procés del Tribunal Supremo en una marcha convocada por la ANC y Òmnium que busca ser la movilización más "masiva y transversal" contra las condenas. Además, la Generalitat ha acogido durante la mañana de este sábado un acto de apoyo a los presos soberanistas y en rechazo a la sentencia con la presencia de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) junto a Quim Torra, Pere Aragonès y Roger Torrent que ha reunido a más de 700 alcaldes catalanes.Ente contamos el minuto a minuto de toda la actualidad de este sábado:Las juventudes de ERC dejan decenas de billetes de AVE ante la Jefatura de Policía para reclamar ""que las fuerzas de ocupación se vayan de los Països Catalans", y han tachado las actuaciones del cuerpo de brutalidad policial, según un comunicado de las juventudes de ERC.Un centenar de personas de ¿Hablamos? Parlem? se concentraron este sábado al mediodía en la plaza Sant Jaume de Barcelona para pedir diálogo entre las instituciones. Los concentrados se han vestido de color blanco y no han llevado banderas.Echenique asegura que el conflicto catalán "posiblemente" irá a peor si Unidas Podemos no está en el próximo Gobierno. "Unidas Podemos es la fuerza que está manteniendo la coherencia y metiendo sensatez en el conflicto", ha asegurado Echenique este sábado en declaraciones a los medios en Parla. Ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a escoger o bien la vía "represiva de Casado y de Rivera" o la que apuesta por el diálogo.El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno,, ha calificado de "chantaje" el manifiesto firmado por partidos independentistas de distintas comunidades a favor de la autodeterminación y ha avisado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que "el problema se extiende". El líder de la formación naranja ha indicado que, con este manifiesto, "todos los que están en contra de España" pretenden "chantajear al pueblo español" diciendo "si queréis investidura, gobierno y presupuestos, hacemos un referéndum de independencia en cada territorio".El presidente del Gobierno en funciones,, ha asegurado que el Ejecutivo hará "lo que tenga que hacer" ante el independentismo y los disturbios que se han producido en Cataluña después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, a pesar de hacerlo "solos" y no contar con el apoyo del resto de partidos políticos. "Nosotros estamos haciendo lo que queremos hacer y haremos lo que tengamos que hacer, que ya lo estamos haciendo solos, pero también pienso que menos mal que lo hacemos solos porque si con Rajoy en el Gobierno Cataluña se convirtió en una fábrica de independentistas, con estos tres en el Gobierno -PP, Ciudadanos y Vox- tendríamos una factoría de independentitas", ha destacado Pedro en un acto de partido en la en Santa Cruz de Tenerife.El presidente del PP,, ha criticado que los partidos nacionalistas que han suscrito el manifiesto a favor de la autodeterminación de Cataluña son los "socios y aliados" de Pedro Sánchez, entre los que se encuentran los que le apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy. El presidente popular ha remarcado que frente a la foto del manifiesto firmado por los "socios de Sánchez" se encuentra el PP, con un equipo "que se preocupa por lo que nos une y no por lo que nos divide".El presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM),, ha pedido decir "basta a la resignación" y ha reclamado amnistía para los presos soberanistas condenados por el Tribunal Supremo. Soler ha expresado su "más sincero rechazo" a la sentencia por el procés, que ha calificado de triste. "Basta de sentencias condenatorias por buscar el anhelo de libertad, basta de registros a nuestras instituciones, a nuestras asociaciones, a la propia ACM", ha reclamado en referencia al registro el lunes de la entidad que preside.ha llenado este sábado la plaza de Colón de Madrid en una convocatoria contra el separatismo y a favor de la unidad nacional en la que su presidente,, ha lanzado duras críticas contra los demás partidos políticos y el Tribunal Supremo, a los que ha acusado de ser "cómplices" de los independentistas: "Nos hemos quedado solos" [Ampliación] Centenares de personas se han manifestado este sábado por las calles depara defender la labor de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y a los Mosssos en Cataluña que "fueron violentamente atacados por grupúsculos de extrema izquierda y terrorismo callejero de los CDR", según ha explicado el presidente de Foro Baleares, Cosme Bernat Brull.El alcalde de Monistrol de Calders (Barcelona),, ha criticado este sábado el "seguidismo a un Estado represor", durante el acto de más de 700 alcaldes catalanes en la Generalitat contra la sentencia del procés. Durante su discurso ha llevado puesto una camiseta negra con la leyenda en catalán 'Marlaska / Buch / Cunillera / ¡Basta de represión!' -como el resto de alcaldes de la CUP que han asistido-, y detrás suyo han estado Torra, Aragonès, Torrent y consellers de la Generalitat.El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados,, ha explicado que la formación jeltzale no ha firmado Declaración de la Llotja de Mar, suscrita por una docena de partidos independentistas, porque en política hay que plantear propuestas que trasciendan de la mera "denuncia" e ir "más allá de las declaraciones y las fotos".El vicepresidente de la Generalitat,, ha pedido a los alcaldes catalanes no dejar de "empujar" para defender el derecho a la autodeterminación, la libertad para los presos soberanistas y la celebración de un referéndum reconocido. Ante más de 700 alcaldes catalanes reunidos en el Palau de la Generalitat, ha asegurado que la sentencia es "injusta" y que votar nunca puede ser considerado delito, y ha defendido el diálogo y la democracia para resolver los problemas políticos.La vicepresidenta del Gobierno en funciones,, ha defendido este sábado que el Ejecutivo ya se ha reunido con el Govern de la Generalitat en varias ocasiones, pero ha avertido: "De lo que no vamos a hablar es del derecho a la autodeterminación, porque no existe".El presidente de la Generalitat,, ha calificado de ignominiosa la sentencia del procés, ante centenares de alcaldes independentistas, y ha defendido la autodeterminación: "Nuestro compromiso con volver a ejercer la autodeterminación no tendrá retorno". "Solo juntos podemos acabar lo que comenzamos", ha asegurado Torra, que ha pedido estar a la altura, así como unidad para hacer que el Estado se siente a dialogar.