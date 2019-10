El Ateneo de Madrid acoge un acto de Falange Española que culminó con el 'Cara al Sol'

Publicada el 30/10/2019 a las 21:49 Actualizada el 30/10/2019 a las 21:50

Ayudas públicas

Camisas azules. "¡Arriba España!". El canto del Cara al Sol. Yugos y flechas. No estamos en los años 30. Esta escena se produjo el pasado sábado 26 de octubre en el salón de actos del, que acogió la conmemoración de la fundación de Falange Española de las JONS y seque enaltecía el fascismo.Uno de los protagonistas del acto fue el periodista, que al final de su discurso lanzó el grito de "¡Arriba España!" mientras realizaba el saludo fascista. A continuación el jefe nacional de La Falange, Manuel Andrino, tomó la palabra y finalmente Norberto Pico, jefe de Falange Española de las JONS, clausuró la reunión. Al terminar las intervenciones, los asistentes, portando banderas de Falange, entonaron el Cara al Sol y tras concluir el acto se dirigieron al Congreso de los Diputados para realizar una foto grupal.La celebración de este acto ha causado indignación entre numerosos socios, que han pedido explicaciones al presidente del Ateneo,, elegido en mayo de 2019. ¿Quién dio permiso para la celebración de este acto? Fuentes próximas a la institución explicaron este miércoles que la programación de actos que pueden ser objeto de polémica. Es lo que ocurrió en enero de 2018 cuando diputados de Unidas Podemos y ERC, miembros de los sindicatos UGT y CCOO y sindicalistas españoles y de otros países pidieron permiso para un acto por la libertad de los dirigentes independentistas del 1-O en prisión. En esa ocasión, el dilema se sometió a votación en la junta directiva, queLa institución del Ateneo, cuyos orígenes se remontan a 1820 –en unos meses cumplirá su bicentenario– vio cesada su actividad durante la Guerra Civil y fue empleada como altavoz por la dictadura franquista durante régimen. No fue hasta 1960 que retomaría sus funciones culturales, que siguen vigentes a día de hoy.A pesar de que hay varias iniciativas en el Parlamento, en España no está castigada penalmente, ni siquiera prohibida como regla general, la. Es una de las lagunas de la Ley de Memoria Histórica. Algo que no ocurre en otros países, por ejemplo en Alemania, donde está totalmente prohibido hacer apología del nazismo. Se da la circunstancia de que el Ateneo de Madrid, aunque es una institución cultural privada, tiene presupuestada para 2019 una subvención de 200.000 euros por parte del Ayuntamiento de Madrid y otra de 150.000 por parte de la Comunidad de Madrid, según refleja la página web de la institución.