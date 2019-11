Directo | Sánchez aspira a gobernar desde la izquierda y no ve un problema en pedir la abstención de PP y Ciudadanos

Publicada el 06/11/2019 a las 09:16 Actualizada el 06/11/2019 a las 10:22

info Libre

10.00.

09.48.

09.30.

09.00.

08.26.

08.00

He llegado a @tv3cat para el debate. He visto lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto: pic.twitter.com/Bh1upqMzKH — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 5, 2019

Sigue enesta nueva jornada política a cuatro días de las elecciones generales del 10 de noviembre:El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido este miércoles en que lo que el PSOE buscará tras las generales es, y advierte a Pedro Sánchez de que alertar de que "viene el lobo" de Vox en campaña al tiempo que propones medidas económicas como la mochila austriaca es contradictorio.El jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, aspira ay no ve un problema en pedir la abstención de PP y Ciudadanos para que faciliten la formación del único gobierno posible, llegado el caso.El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que si gana las elecciones generales de este domingo y logra gobernar,, que ya ocupó carteras en los gabinetes de José María Aznar y Mariano Rajoy.El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha visitado este martes la capital cacereña para participar junto a la cabeza de lista de la formación por esa provincia, Magdalena Nevado, en un mitin ante más de 300 personas donde ha dicho que le gusta ir a Cáceres, ciudad a la que acudeEl líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras,, atacar a la escuela y los medios públicos catalanes y negar la democracia al querer prohibir referéndums que se consideren ilegales: "No solo no tenemos nada que hablar, sino que nos tendrá delante". Además, Junqueras ha pedido "derrotarlo en las urnas" porque considera que es la única manera de que entienda que Cataluña tiene que ser escuchada.La candidata de Cs por Barcelona, Inés Arrimadas, ha criticado que haya lazos amarillos en las barandillas de unas escaleras del interior de TV3 que los candidatos han utilizado para llegar al plató donde este martes tiene lugar el debate electoral de candidatos catalanes, y la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo,