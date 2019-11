Abascal ve en las informaciones sobre las presuntas actividades delictivas de sus dirigentes una "campaña de destrucción" de los líderes de Vox

Publicada el 07/11/2019 a las 10:36 Actualizada el 07/11/2019 a las 11:43

El presidente Vox Santiago Abascal , ha defendido este jueves el, a los que ha acusado de difundir una "demonización" de su partido que puede tener consecuencias y llevar a la presión social "incluso a la violencia". Abascal ha sostenido esta postura después de que Vox anunciara que no permitirá el acceso a ninguno de sus actos a los periodistas del Grupo Prisa tras un editorial del diario El País sosteniendo que lasde Vox exigen "activar todas las alarmas".Abascal ha asegurado que a él no le "asustan" las, pero sí que le preocupan las consecuencias que pueden tener o que desde algunos medios se esté llevando a cabo unacontra personas de Vox "pretendiendo su muerte social". Las acusaciones de Abascal se producen un día después de la Fiscalía confirmase que investiga un posible fraude de subvenciones en la ayuda pública de 2,4 millones a una empresa del juez Serrano, destapada por[ver aquí dossier]. O después de que se conociera que el fiscal pide 24 años de cárcel por seis delitos fiscales para el número dos de la lista de Vox por Albacete. O en plena cascada de informaciones sobre las actividades irregulares del matrimonio formado por Rocío Monasterio y Iván Espinosa de los Monteros desde su despacho de arquitectos."Si dice que no se puede tratar a Vox como al resto de partidos, nosotros no tratamos a El País–ha defendido Abascal en los micrófonos de la Cadena Cope en una entrevista recogida por Europa Press–. Es un periodismo militante contra Vox y sus 2,6 millones de votantes".Este veto al Grupo Prisa se suma al que Vox ya tenía impuesto sobre otros medios como, El Español, La Marea, eldiario.es o Público, entre otros. "Nosotros aceptamos la crítica, pero debemos distinguir entre quienes son periodistas o activistas políticos, en muchos casos de la extrema izquierda", ha insistido el líder del partido.Para Abascal, la llamada a la alarma de El País recuerda a la "" que lanzó el candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias , tras las elecciones de Andalucía en las que Vox se convirtió en llave para la formación de Gobierno. A su juicio, esta "demonización" es "peligrosa" porque puede tener "consecuencias sociales" y llevar incluso a la "violencia".Laha condenado la decisión de Vox de vetar a los periodistas del Grupo Prisa, en lo que considera "un nuevo paso de su intolerable estrategia de hostilidad hacia los medios de comunicación". De este modo, rechaza este nuevo veto del partido que dirige Santiago Abascal a periodistas y medios de comunicación, el cual "supone una grave vulneración del derecho constitucional a la libertad de expresión", derecho que ampara a su vez los derechos de prensa y de información, "pilares fundamentales" de la democracia española."Recordamos al partido que dirige Santiago Abascal quey se cercena el pluralismo necesario para que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión", declara la FAPE.