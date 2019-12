Greta Thunberg: "No deberían escucharme más que a cualquier otra persona, solo soy una activista climática"

Publicada el 06/12/2019 a las 17:07 Actualizada el 06/12/2019 a las 18:15

Gran expectación

La activista suecaha afirmado este viernes que "sólo es una activista climática", "una pieza más de un movimiento más grande" que se "está escuchando cada vez más" aunque no se traduzca en "acción política". ", ha dicho en un acto en La Casa Encendida de Madrid recogido por Europa Press, donde ha congregado a más de un centenar de periodistas antes de sumarse a la Marcha por el Clima que se celebra este viernes en Madrid coincidiendo con la Cumbre Social por el Clima (COP25) que acoge la ciudad desde el pasado lunes., ha admitido Thumberg que también ha pedido a los líderes internacionales a actuar contra el cambio climático. "No podemos permitirnos un día más sin tomar medidas", ha asegurado. "La crisis climática sigue siendo una cuestión que ignoran las personas que están en el poder. Hay gente que está sufriendo y muriendo por esta emergencia climática pero no podemos esperar más", ha añadido la adolescente.Durante esta comparecencia, que ha durado entorno a media hora, Thunberg, acompañada por otros tres jóvenes activistas en el escenario, ha intentado en vano no acaparar todas las preguntas de la prensa. "ha dicho, intentando repartir las respuestas conThunberg, sin embargo, ha sido el objeto de todas las preguntas. A la activista se le ha pedido, país organizador de la Cumbre Social por el Clima (COP25) que acoge Madrid desde el lunes. También, ambos negacionistas del cambio climático "Algunas personas prefieren el status quo, tienen miedo al cambio, por eso están intentando silenciarnos a los jóvenes, y eso prueba que las voces se están escuchando y tiene impacto", ha asegurado Thunberg, aunque ha admitido que la incidencia del movimiento por el clima todavía no ha logrado grandes compromisos políticos., hemos concienciado a la opinión pública y es un paso importante, pero ni de lejos es suficiente. Las emisiones de dióxido de carbono están aumentando, y no podemos considerarlo una victoria. Lo único que podemos conseguir son acciones reales, y si lo vemos desde otra perspectiva, no hemos conseguido nada", ha reconocido.La joven, que tras el acto con los medios se ha sumado a la Marcha por el Clima, ha exigido a los participantes en la Cumbre Social por el Clima (COP25) que se celebra desde el lunes en Madrid. "La gente del poder por el momento no es consciente de la crisis climática, y es algo que no pueden seguir ignorando", ha denunciado.La expectación que ha creado la visita de la joven activista, de sólo 16 años , era visible en la calle, donde se han arremolinado decenas de personas en los accesos a La Casa Encendida. Dentro se han producido largas filas para conseguir acreditaciones, y el gran patio del edificio, donde se ha celebrado la rueda de prensa,La rueda de prensa,, inspirado en Thunberg y sus protestas todos los viernes frente al parlamento de Suecia para exigir medidas urgentes contra el cambio climático, ha comenzado con casi 15 minutos de retraso. Thunberg ha aparecido sobre el escenario acompañada de otros jóvenes activistas, dos de ellos españoles y otra procedente de Uganda.