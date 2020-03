El Gobierno admite que está considerando el endurecimiento de las medidas de confinamiento

Publicada el 27/03/2020 a las 16:23 Actualizada el 27/03/2020 a las 16:41

La portavoz del Gobierno, María Jesus Montero, reconoció este viernes que el Ejecutivo está considerando el endurecimiento de las condiciones de confinamiento para cercar definitivamente la expansión del virus, aunque la decisión final, como todas las que se han tomado hasta ahora, dependerán de lo que aconsejen los expertos en epidemiología que aconsejan al Ministerio de Sanidad.

Montero explicó que todos los ministerios tienen en cuenta desde hace días posibles escenarios para estar preparados en el caso de que Sanidad decida adoptar nuevas medidas, si bien las que se han tomado, recordó, siendo estando entre las más “drásticas” de las adoptadas por países de todo el mundo. “Todos trabajamos anticipadamente con medidas” que se pueden adoptar en el futuro, pero no se anunciarán hasta que Sanidad decida aplicarlas. Pero lo más importante, subrayó, es aplicar las medidas actuales de distanciamiento social “con rigor”. Limitar la capacidad de movilidad a actividades “imprescindibles” que permitan tener un confinamiento “seguro” y lograr tiempo para el sistema sanitario, para frenar los contagios y proteger a la población más vulnerable sigue siendo el objetivo del Gobierno. “El único tratamiento que tenemos disponible es la disciplina del conjunto de ciudadanos”.

La posibilidad de decretar el cese de nuevas actividades no esenciales, en particular el setor de la construcción —el más importante de los que permanencen en activo y no guardan relación con el esfuerzo que requiere la lucha contra el virus— forma parte del debate social y político en España desde hace días. En el Congreso de los diputados se mostraron a favor de esta medida partidos como ERC, Más País, BNG, EH-Bilud, la CUP y Compromís. Hay presidentes autonómicos, como los de Cataluña y Murcia, de partidos tan diferenrtes como Junts y el PP, también proponen el asilamiento total. Y Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, también defiende el cirre total de la actividad económica no esencial, si bien de momento su líder, el vicepresidente Pablo Iglesias, está acatando el criterio marcado por Sanidad de mantener la estrategia vigente.

La ministra agradeció la “disciplina y el esfuerzo” de la ciudadanía, ya que el Gobierno es consciente de que las medidas alteran la vida cotidiana y la convivencia, pero remarcó que “cuanto antes y mejor” se apliquen las medidas, más cerca estará el país de de recuperar la normalidad. La portavoz del Gobierno ha aclarado que el abastecimiento de los productos alimentarios está garantizado.

Montero confirmó esta posibilidad en la rueda de prensa posterior a la segunda reunión que el Consejo de Ministros celebra esta semana y que, además de aprobar formalmente la próroga del estado de alarma hasta el 11 de abril —como autorizó el Congreso en la madrugada del jueves—, ha servido para prohibir por ley el despido por causas de fuerza mayor, económicas, organizativas, técnicas y de producción.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, justificó la medida en el mecanismo excepcional de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que permiten realizar los ajustes temporales pertinentes durante la crisis sanitaria sin destruir puestos de trabajo, lo que en la práctica hace que los despidos sean inlustificados.

Para evitar abusos, a partir de este momento Trabajo se dispone a revisar de oficio todos los ERTE que se están aprobando estos días para que, si se observa algún tipo de fraude, obligar a las empresas a devolver “hasta el último céntimo de euro” del que se hayan beneficiado, incluyendo las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados.

Díaz hizo además un llamamiento a la repsonsabilidad por parte de las empresas, que en gran mayoría, reconoció, están actuando para mantener los empleos.