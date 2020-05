Decenas de países celebraron el 8M en el mundo sin escuchar los inexistentes avisos internacionales citados por la Guardia Civil

Publicada el 26/05/2020 a las 23:07 Actualizada el 26/05/2020 a las 23:31

El informe de la Guardia Civil plagado de errores y medias verdades que se ha filtrado este lunes, mediante el cual la jueza Carmen Rodríguez Medel ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid y ha provocado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, acusa al Ejecutivo de ignorar premeditadamente las supuestas alertas sanitarias que desaconsejaban los eventos con gran afluencia de personas. Sin embargo, solo Italia, donde los fallecidos por covid-19 ya se contaban por centenares diarios, así como Corea del Sur y Japón, prohibieron las manifestaciones del 8M por motivos sanitarios. El Día de la Mujer se celebró con relativa normalidad y sin vetos en otros países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido, Alemania o Portugal. También en Chile, donde fue especialmente concurrida, y otros países de Latinoamérica, o en Turquía, por citar algunos ejemplos de las decenas de convocatorias en todo el planeta.

En Alemania, algunos medios publicaron que el Gobierno había prohibido las manifestaciones del 8M por la amenaza del coronavirus. No es cierto. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, aseguró el mismo domingo 8 de marzo que "recomendaba" prohibir los actos de más de 1.000 personas, pero la competencia en el país germano es municipal y regional, y la declaración no impidió los actos masivos por el Día de la Mujer. En Berlín se reunieron entre 10.000 y 12.000 personas, en un evento organizado por la Alianza Internacional de Feministas.



En Francia, otro de los países cercanos a España y muy duramente golpeado por el coronavirus, también hubo manifestaciones. Miles de personas marcharon en París en convocatorias que, además, unieron reivindicaciones sociales contra el Gobierno de Macron. Burdeos y Toulouse también registraron actos. En Reino Unido, el alcalde, Sadiq Khan, acudió a la manifestación de la capital, Londres, que convocó a unas 5.000 personas. Y en Lisboa (Portugal), menos afectada por la pandemia, varios miles de todo el país acudieron a la convocatoria del Movimiento Democrático de Mujeres.



Las convocatorias se sucedieron en todo el mundo, con especial éxito en Chile, donde el ambiente aún seguía caldeado tras el ciclo de protestas contra el Gobierno de Piñera. En Estambul, Turquía, la policía cargó duramente contra las mujeres. Y así decenas de ejemplos a lo largo y ancho del mundo que, siguiendo la lógica del informe de la Guardia Civil, desobedecieron las indicaciones de los organismos internacionales.



Sin embargo, dichas indicaciones no se realizaron tal cual las relata la Guardia Civil. Asegura el Instituto Armado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia el 31 de enero, pero no es cierto: la declaración se produjo el 11 de marzo. Además, como explica El País, se cita un informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) que reza así: "Las medidas de distanciamiento social individual (por ejemplo, evitar los apretones de manos y los besos, como evitar los transportes atestados y las reuniones masivas innecesarias) deben seguirse durante todos los escenarios como medida preventiva".



Sin embargo, el documento explica también que la cancelación de las reuniones masivas se recomienda especialmente durante los "escenarios 3 y 4", y España estaba en el escenario 1 durante el 8 de marzo de 2020. Este matiz no es incluido en el documento enviado a la jueza.