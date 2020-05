Marea de Residencias amplia su querella contra Ayuso y el consejero de Sanidad con el Protocolo desvelado por infoLibre

Publicada el 29/05/2020 a las 06:00

Marea de Residencias, organización que agrupa a familiales de residentes y trabajadores de estos centros, ha ampliado este jueves la querella presentada contra Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad de Madrid y diversos directores de geriátricos aportanto al Juzgado copia del Protocolo que impedía trasladar a determinados mayores enfermos desde las residencias a los hospitales. La existencia de este documento fue desvelada este martes por infoLibre, que además lo publicó íntegramente.

La querella inicial se presentó el 7 de mayo, en nombre de 26 personas afectadas, contra la presidenta madrileña, el consejero Enrique Ruiz Escudero y los directores de diez residencias de la Comunidad de Madrid. Siete de ellas pertenecen a grandes grupos del sector –dos son de DomusVi, dos de Ballesol, dos de Aralia y uno de Amavir–, dos son geriátricos públicos y el otro es un centro integrado municipal. Marea de Residencias solicita que se investigue a los querellados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. Esta semana, Marea de Residencias presentó otras dos querellas contra los directores de cinco centros en las localidades de Leganés y Alcorcón, en la que también pidieron que se investigue a Ayuso, Escudero y el consejero de Justicia, Enrique López.

En su querella inicial, Marea de Residencias hablaba de la existencia de un Protocolo firmado por el entonces director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad, Carlos Mur. Como explicó infoLibre este martes, de ese Protocolo existen tres versiones, todas ellas firmadas por Mur los días 18, 20 y 24 de marzo. Diversos medios habían publicado informaciones basadas en las versiones 1 y 3. Pero permanecía oculta la versión 2, que es la que desveló este periódico. Esta versión 2 es, precisamente, la que se refiere en términos más fríos y contundentes a la prohibición de trasladar a hospitales a pacientes de las residencias que estuvieran enfermos.

Entre los criterios que utiliza el Protocolo del Gobierno Ayuso para condenar a determinados pacientes a permanecer en la residencia y no ser trasladados al hospital figuran algunos relacionados con la discapacidad física o mental del residente. Y en todo momento plantea la cuestión como una orden, no como una recomendación o sugerencia. Entre otras, se utilizan las siguientes expresiones literales: “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”, "Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN" [las mayúsculas son del original]. También explica cómo medicar en los geriátricos a los pacientes que tienen "criterios de exclusión de derivación". Y la instrucción afectó tanto a enfermos con "infección respiratoria" como a los que tenían "otra patología".

"La diferencia entre la versión del tercer protocolo (la que citábamos en la querella) y esta segunda versión es trascendental, dado que mientras que en la tercera versión se establecían recomendaciones de derivación, en la segunda se fijan criterios de exclusión y no derivación", explican los abogados de Marea de Residencias en su escrito de ampliación de la querella. Y añaden que la información de infoLibre y "su soporte documental refuerzan los testimonios de los querellantes que refirieron que sus familiares no podían ser atendidos en los hospitales porque había 'instrucciones' que lo impedían".

Marea de Residencias recuerda que en su querella solicitaban que declare como testigo Carlos Mur –destituido por Ayuso en mayo–, una diligencia "que cobra más sentido todavía".

"Es fundamental para determinar las responsabilidades de los querellados, conocer en qué hospitales y durante cuánto tiempo se estuvo aplicando esta versión del protocolo dado que en la práctica ha supuesto que enfermos con los perfiles indicados terminaran falleciendo en las residencias sin asistencia sanitaria", se denuncia en el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado este jueves por primera vez en público sobre el Protocolo. Lo hizo en la Asamblea de Madrid, en respuesta al portavoz de Unidas Podemos –Jacinto Morano–, quien le preguntó si su Gobierno conocía la existencia del documento desvelado por este periódico. "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo", respondió la presidenta madrileña. Ambas cosas son mentira: nadie "filtró" el documento, porque fue la propia Consejería de Sanidad quien lo difundió entre hospitales y residencias, y tampoco es un "borrador", porque lo firmó digitalmente un alto cargo de su Gobierno y se difundió con posterioridad a centros socio-sanitarios de la región para su aplicación.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), se había limitado el miércoles a decir que no le "consta" que se haya discriminado a los mayores de las residencias que estaban enfermos y necesitaban asistencia sanitaria.

A continuación, se incluye el documento íntegro del Protocolo del Gobierno Ayuso que fue aportado este jueves al Juzgado por la Marea de Residencias.

